Weinheim. (RNZ) Die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Am Hauptbahnhof" wurde nach Angaben des Landes-Wohnministeriums erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt gab es dafür 1,4 Millionen Euro an Finanzhilfen. "In Weinheim ist beispielhaft zu sehen, wie es mit Hilfe der Städtebauförderung gelingen kann, einen ursprünglich unattraktiven Bereich mit einer Industriebrache als Eingang in die Innenstadt lebendig, attraktiv und zukunftsfähig umzugestalten", erklärte Ministerin Nicole Razavi.

Ein Schwerpunkt lag im Bahnhofsumfeld, nachdem der Zentrale Omnibusbahnhof hierher verlegt worden war. Ebenso wurde die Industriebrache des ehemaligen Teigwarenherstellers "3 Glocken" teilweise abgebrochen und zu einem Einkaufs- und Freizeitzentrum umgestaltet, in dessen oberen Geschossen in Zukunft Wohnungen entstehen sollen.