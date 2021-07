Armin Krichbaum betreut das Mühlenmuseum in der Unteren Fuchs’schen Mühle, wo eine Turbine die Kraft des Wassers in Energie umwandelt. Foto: Kreutzer

Von Nicoline Pilz

Weinheim. Die Untere Fuchs’sche Mühle ist eines von wenigen Industriedenkmälern in Baden-Württemberg, ihre Ölmühle gar einzigartig in Deutschland. "Das Regierungspräsidium hat festgelegt, dass hier alles so bleiben soll – jeder Schraubenzieher an seinem Platz gehört zum Denkmalschutz", sagt Armin Krichbaum. Der Maschinenbautechniker im Ruhestand betreut das Mühlenmuseum, führt Schulklassen ebenso wie Erwachsene durch die historische Mühle.

Die Untere Fuchs’sche Mühle ist durch einen unterirdischen Kanal mit der Oberen Mühle verbunden. Ein Teil der Weschnitz gluckert hier vor sich hin – die Turbine sorgt heute für die Erzeugung von Gleichstrom zu Heizzwecken im Mühlenbereich. "Die Turbine muss laufen. Wenn sie stehen würde, wäre sie in einem halben Jahr durchgerostet", sagt Krichbaum. "Stillstand ist der Tod der Turbine", merkt er an. Die Mühle ist sein Zuhause, sie befindet sich in inzwischen fünfter Generation in Familienbesitz. 1835/36 erbaute Adam Abraham Fuchs von der Oberen Fuchs’schen Mühle für seinen Sohn Johann Michael Fuchs eine Öl- und Getreidemühle – die zwei unterschlächtigen Wasserräder trieben dabei die Mahl- und Ölmühle mit Hanfreibe an.

Im Gegensatz zur Kornmühle, die auf Geheiß des Gesetzgebers demontiert wurde, steht die historische Ölmühle bis heute. Sie gilt als einzigartig. Foto: Kreutzer

In zwei Mahlgängen täglich wurde 15 Stunden lang in den unteren Mahlgängen Getreide vermahlen. In den 30er-Jahren kamen drei Walzenstühle hinzu und eine Francis-Turbine. "Man hat erkannt, dass die Wasserkraft der unterschächtigen Wasserräder nicht mehr ausreicht", schildert Krichbaum. Die Turbine der Firma Feudt war indes mit 21,4 PS (15 KW) deutlich leistungsstärker und hatte die Kraft, die Walzenstühle anzutreiben und das Ergebnis des Mahl-Vorgangs von drei auf sechs Tonnen pro Tag zu steigern.

Die umliegenden Bauern kamen gern in die Mühle, auch aus Mannheim und Ludwigshafen, und sie blieben über Nacht. In der Oberen Mühle, so schildert es Krichbaum, wurde dann gezecht, während die Mühle fleißig weiterlief. "Mein Großvater hat dann die Wagen beladen", erzählt er weiter. Als die Bauern am nächsten Morgen in angetrunkenem Zustand abfahren wollten, habe er sie auf dem Kutschbock festgeschnallt und den Pferden einen Klaps gegeben: "Die haben den Weg nach Hause gefunden."

1937 baute Müllermeister Fuchs auch einen Deutz-Diesel ein, von denen heute nur noch sechs Stück erhalten sind. Der 24-PS-Motor sorgte dafür, dass die Turbinen fürs Mahlwerk auch dann liefen, wenn der Wasserstand der Weschnitz in den Sommermonaten flachfiel. Er ist an einer Seite aufgeplatzt, weil nach seiner Stilllegung 1947 vergessen wurde, das Kühlwasser abzulassen und es im Winter gefror. Der Motor nahm das übel. Krichbaums Ziel ist es, ihn zu Lebzeiten noch zu reparieren: "Ich will ihn noch mal hören." Die 1927 installierte große Ölmühle der Firma Werner und Pfleiderer als Ersatz für das kleinere Vorgängermodell wurde ebenfalls durch Wasserkraft angetrieben. Im Gegensatz zum Rest der Mühle blieb sie so erhalten, wie sie war, als ab den 1950er-Jahren mit dem Aufkommen der Großmühlen der Niedergang der kleineren und mittleren Mühlenbetriebe einherging.

Allerdings beschleunigte der Gesetzgeber diesen Prozess durch das "Mühlenstilllegungsgesetz" vom 27. Juni 1957. Dessen Ziel war die Außerbetriebnahme kleinerer Naturkraftmühlen, es beinhaltete eine staatliche Stilllegungsprämie mit der Auflage, die Geräte 30 Jahre lang nicht mehr zu betreiben. Damit verbunden war die Entkernung der Anlagen und ihre Verschrottung. Krichbaum bedauert das, denn es habe in diesem Zusammenhang nie eine Kontrolle gegeben. Seine Eltern hätten da wohl in vorauseilendem Gehorsam gehandelt. Die Anlagen der Ölmühle blieben jedoch vor Ort. "Deren Ausbau hätte zu viel Arbeit gemacht", meint Krichbaum.

Was das Mühlenmuseum betrifft, so hat er Hoffnung, dass es auch in der nächsten Generation der Söhne weitergeführt wird.