Die "Bewässerungslanzen" wurden einen Meter tief in den Boden eingebracht. Foto: D

Weinheim. (rnz) Hitze und Trockenheit hielten auch am Freitag an - sodass die Bäume auf dem Mittelstreifen in der Ahornstraße regelrecht fitgespritzt werden mussten. Die Ahornbäume sind mit Hilfe von "Lanzen" bewässert worden.

Diese müssen circa einen Meter tief in den Boden gebohrt werden, sodass die Bewässerung direkt an den Wurzeln der Bäume ansetzt. Das ist besonders effektiv und wassersparend. Es genügen dann 200 bis 300 Liter pro Baum.

Federführend bei der Bewässerung der 25 Altbäume war der Lützelsachsener Landwirt Walter Schmitt.