Von Günther Grosch

Weinheim. Bis mindestens 2025 reichen die von Günter Fritz ausgearbeiteten Motive auf jeden Fall noch aus. "Doch dann wird’s langsam eng", beschäftigte sich das Sommertagskomitee im Verlauf seiner jüngsten Zusammenkunft auch mit der Frage, wie es danach weitergehen soll. Erste Gedankenspiele kreisten bereits darum, anstelle der bisherigen Plaketten "etwas Neues" zu kreieren, zum Beispiel Buttons zum Anstecken.

Und das, obwohl die Plaketten, die es seit 1979 gibt, im Laufe der Jahrzehnte zu beliebten und begehrten Sammelobjekten geworden sind. In jedem Fall soll der Jugendgemeinderat in die Findungskommission einbezogen werden.

Erster "Plakettenmaler" war bis 1992 Ferdinand Müller gewesen. Ab 1993 hatte Günter Fritz diese Aufgabe übernommen und bis zu seinem Tod vor gut drei Jahren mit großem Erfolg weitergeführt. Zum 40. Plaketten-Geburtstag im kommenden Jahr ziert die über dem Wachenberg thronende "Wachenburg" den jeweils an einer blau-weißen Schnur baumelnden Rundling.

Für 2020 fiel den Komiteemitgliedern die Entscheidung zwischen einem Sperling- und einem Eichhörnchen-Motiv zu-nächst schwer. "Nichts gegen die niedlichen Nager", so der Tenor. Doch weil die possierlichen Tierchen inmitten von Nüssen und Eicheln umherhuschen und auch der Hintergrund ziemlich unruhig sei, stelle dies wohl eher ein "Herbst- und kein Frühlingsmotiv" dar.

An den Eichhörnchen wollte man den-noch gerne festhalten. Kompromiss: Bernhard Kück von der Firma "punto-Design" übernimmt eine "frühlingsfrische" Modifizierung und Überarbeitung des Motivs und soll dabei vor allem auf die Darstellung der "Knabbervorräte" verzichten.

"Nichts zu bekritteln" hatten Kulturbürochef Gunnar Fuchs und die Mitglieder des Komitees am Ablauf des diesjährigen Zugs, der reibungslos vonstattengegangen sei. Vom Abmarsch an der Peterskirche über die Kehrtwende des Zugs - unter der Moderation von Christina Eitenmüller und Frank Schumacher - bis hin zum Verbrennen des Wintersymbols auf dem Marktplatz habe "alles wie am Schnürchen geklappt".

Trotz Wechsels an der Spitze des Unternehmens weiter gesichert bleibt auch die Herstellung der aus Ton gebrannten Plaketten durch die Firma Albert J. Thewalt aus Höhr-Grenzhausen. Für die keramischen Abziehbilder zeichnet die Firma Siebdruck Meurer aus Hillscheid verantwortlich.

Noch in diesem Jahr will sich das Kulturbüro auf die Suche nach neuen Vier- bis Sechs-Zeilern für das jährliche Sommertagsrätsel begeben. Eine entsprechende Ausschreibung durch das Kulturbüro erfolgt bis spätestens Dezember. Ein Sonderlob galt darüber hinaus den diesmal "überraschend sangesfreudigen und textsicheren Mitmarschierern" aus den Kindergärten und Grundschulen.

Offensichtlich, so die übereinstimmende Meinung im Komitee, habe es sich ausgezahlt, dass man im Vorfeld die Texte der Frühlingslieder ins Internet eingestellt hatte. So konnten die Teilnehmer die Strophen herunterladen und einüben.