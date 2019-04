Das Miramar in Weinheim. Archivfoto: Kreutzer

Weinheim. (dpa/lsw/van) Ein 75 Jahre alter Mann soll im Becken des Freizeitbades Miramar in Weinheim sein Geschlechtsteil entblößt haben. Dabei habe er zwei Mädchen beobachtet, wie es von der Polizei am Dienstag hieß. Die beiden neun Jahre alten Kinder bemerkten das jedoch, verließen nach Angaben eines Behördensprechers sofort das Becken und meldeten den Vorfall vom Samstag einem Bademeister. Der habe den Mann gestellt.

Die Eltern der Kinder erstatteten Anzeige. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 75-Jährige schon früher in Bädern in Hessen und Rheinland-Pfalz in gleicher Weise aufgefallen sein. Die Polizei ermittelt wegen sexuellen Kindesmissbrauchs.

Nach Angaben eines Sprechers des Freizeitbades habe das Bad erheblichen Aufwand betrieben, um die Sicherheit der Besucher zu erhöhen. Zwar habe es eine Anzahl ähnlicher Vorfälle in den Jahren 2017 bis Oktober 2018 gegeben - bis vergangenen Samstag aber keinen einzigen mehr. "Einen 100-prozentigen Schutz kann es aber nicht geben", sagte er.

Update: Dienstag, 30. April 2019, 16.39 Uhr