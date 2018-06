Weinheim. (RNZ) Ein betrunkener 20-Jähriger ist am Sonntagmorgen aus einem Fenster in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) gestürzt. Laut Zeugenberichten saß der Mann auf dem Fenstersims und verlor plötzlich das Gleichgewicht. Er stürzte etwa drei Meter in die Tiefe. Der 20-Jährige wurde in ein Krankenhaus nach Mannheim eingeliefert und dort stationär aufgenommen.

Darüber hinaus wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein hüpfburg-ähnliches Spielgerät im Sepp-Herberger-Stadion aufgeschlitzt. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei etwa 6000 Euro. Darüber hinaus habe es in dieser Nacht zahlreiche Beschwerden wegen Ruhestörungen der Teilnehmer gegeben. Die Polizei sprach am gestrigen Sonntag in einer Pressemitteilung dennoch von einem Landesturnfest "ohne besondere Vorkommnisse".