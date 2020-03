Weinheim. (pol/rl) Ein 20-jähriger Mann soll für mehreren Einbruchsdiebstähle an zwei Weinheimer Schulen verantwortlich sein. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Mannheim am heutigen Freitag mit. Der 20-Jährige soll in der Nacht zum Montag in die Albert-Schweitzer-Schule im Birkenweg eingebrochen sein. Hier soll er aus einem Lehrerzimmer ein iPad gestohlen haben. In der folgenden Nacht zum Dienstag soll er dann ein Fenster der Johann-Sebastian-Bach-Schule in der Fichtestraße eingeschlagen haben und eingestiegen sein. Hier soll er aus Schränken im Lehrerzimmer zwei iPads sowie einen Laptop entwendet haben.

Nachdem die Ermittlungen des Polizeireviers Weinheim zu dem 20-Jährigen geführt hatten, wurde seine Wohnung auf richterlichen Beschluss hin durchsucht. Dabei fanden die Beamten die gestohlenen iPads. Der 20-Jährige soll die Einbrüche in seiner Vernehmung gestanden haben. Offenbar wollte er die Geräte verkaufen und sich damit seinen Lebensunterhalt und Drogenkonsums finanzieren.

Der 20-Jährige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Weinheim und der Staatsanwaltschaft Mannheim dauern an.