Ja, ist denn schon Weihnachten? Bei Andreas Well im Geschäft schon ein wenig. Und auch musikalisch will er sich mit einem neuen Projektchor, der ab 24. November probt, schon auf Heiligabend einstimmen. Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Es ist ein ganz besonderer Gottesdienst an Heiligabend in der evangelischen Kirche Großsachsen: Um 22 Uhr schlafen die meisten Kinder, der Trubel des Heiligabend-Feierns liegt hinter einem, und es geht besinnlich zu, wenn die Kirche zu ihrem Spätgottesdienst um 22 Uhr einlädt. Passend dazu gibt es auch stimmungsvolle Musik, für die schon seit der Existenz dieser Christmette in regelmäßigen Abständen Andreas Well verantwortlich zeichnet.

Immer wieder hat der Organist, unterstützt von Familienmitgliedern, den Gottesdienst mit Musik bereichert. Dann keimte bei dem studierten Kirchenmusiker eine Idee: "Vielleicht haben die Menschen, die wir bisher mit unserer Musik erfreut haben, ja einmal Lust, selbst mitzumachen?" Zudem hat Well, der elf Jahre lang die Kantorei in Soltau leitete, die Liebe zur Chorarbeit nie ganz losgelassen, er singt mittlerweile selbst im Kammerchor der Mannheimer Christuskirche. 2006 hatte er das "Hirschberger Vocalensemble" ins Leben gerufen, das allerdings seit 2011 ruht.

Viele Gründe führten also dazu, dass sich Well entschloss, einen "Weihnachtschor" zu gründen. Dabei handelt es sich um einen Projektchor, der ausschließlich bei der Christmette singen wird. "Jeder, der gerne singt, ist gefragt", betont der Chorleiter. "Das wäre doch ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen", ruft er alle - auch Menschen ohne Chorerfahrung - dazu auf, mitzumachen. Er werde sich auf jeden Fall den Kenntnissen seiner Sänger anpassen. Ein Tenor hat sich schon gemeldet, er selbst werde dann Bass singen, kündigt Well, der vielen auch als Vorsitzender des Bundes der Selbstständigen Leutershausen bekannt ist, an. "Der Chor wird auf jeden Fall mehrstimmig sein." Überzeugt ist er auch davon, dass "seine Mädels" mitsingen. Denn die haben ja auch reichlich Erfahrung mit der stimmungsvollen Christmette: Wells Frau Traudel hat dort schon gesungen, ebenso wie die Töchter Målin und Eva-Katharina, die auch schon mal zur Geige griff. Da Letztere aber nicht mehr in der Nähe wohnen und erst an Heiligabend anreisen, können sie nicht an den insgesamt fünf Proben teilnehmen. Die erste soll am Freitag, 24. November, um 20 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus Großsachsen stattfinden. Natürlich könne man auch einfach spontan vorbeikommen, so Well, aber eine Anmeldung sei ihm schon lieber, da er sich dann auch mit der Auswahl seiner Stücke auf die Proben vorbereiten kann.

Einstudieren will er "ein oder zwei stinknormale Choralsätze", die im Wechsel mit der Gemeinde gesungen werden. Und dann sollen es noch ein oder zwei "etwas freiere Stücke mit Bibeltext" sein. "Das können auch Gospels werden oder etwas aus dem modernen Bereich." Jedenfalls würde sich Well über viele sangesfreudige Menschen freuen. "Wenn’s gut anschlägt, kann’s ja zur Tradition werden", fügt er schmunzelnd an. "Und wenn dadurch der eine oder andere vielleicht noch beim Kirchenchor einstiegt, wäre das auch nicht schlecht."

Info: Anmeldung bei Andreas Well unter der Telefonnummer 0 62 01/ 5 14 56 oder per E-Mail an andreas.well@t-online.de.