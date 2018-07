Schriesheim. (fjm) Dominik Morast wird Nachfolger von Hauptamtsleiter Edwin Schmitt, wenn dieser Ende Februar 2019 in den Ruhestand geht. Das gab Bürgermeister Hansjörg Höfer am Freitag am Rande eines Pressegesprächs bekannt.

Morast sei im nichtöffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung am 20. Juni vom Gremium gewählt worden, so Höfer. Details nannte er nicht. Dominik Morast leitet erst seit Februar dieses Jahres das Ordnungsamt. Übernommen hatte er den Posten von Willy Philipp, der nach 25 Jahren aus gesundheitlichen Gründen in die Stabsstelle des Bürgermeisters wechselte.

Ab kommendem März wird nun wieder ein neues Gesicht an der Spitze des Ordnungsamts stehen. "Die Position wurde jetzt öffentlich ausgeschrieben", sagte Höfer. Anzeigen der Stadt waren unter anderem bereits im Mitteilungsblatt veröffentlicht worden.