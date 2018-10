Die Leiterin der "Wawuschel"-Kindertagesstätte war im März nach 20 Dienstjahren fristlos entlassen worden. Die Gemeinde wirft ihr vor, das Fehlverhalten einer Erzieherin gedeckt zu haben. Vor dem Arbeitsgericht in Mannheim schlossen beide am Donnerstag einen Vergleich. Foto: Dorn

Edingen-Neckarhausen. (man) Einen Tag nach dem Prozess vor dem Arbeitsgericht Mannheim hat sich der Betreiber des Kindergartens "Die Wawuschels" in Neckarhausen zu Wort gemeldet. Die Evangelische Kirchengemeinde hatte die Leiterin der Kita nach 20 Dienstjahren wegen "unüberbrückbarer Differenzen" fristlos entlassen. Die Klage der Leiterin auf Wiedereinstellung scheiterte. Stattdessen erhält sie nun eine Abfindung in Höhe von 59.000 Euro.

"Trotz offensichtlich unterschiedlicher Auffassungen über pädagogische Grundsätze ist es gelungen, einen Vergleich zu erzielen. Darüber sind wir froh", heißt es in einem Schrieben des Evangelischen Verwaltungs- und Serviceamt Neckar-Bergstraße in Weinheim. Die Kirchenbehörde weist daraufhin, dass es sich um eine "sehr hohe Abfindungssumme" handle.

"Als Kirchengemeinde und Träger der Kita übernehmen wir die Verantwortung und Last", heißt es weiter. Gleichzeitig sei nun eine Klärung der Situation in der Kita erreicht. "Das war unser Anliegen." In Zukunft wolle man "das Wohl der Kinder, die pädagogische Arbeit und die Schaffung eines gedeihlichen Arbeitsklimas für unsere Mitarbeitenden" in den Mittelpunkt des Handelns in der Kita stellen.