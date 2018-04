Ladenburg. (stu) Welche Kommune am unteren Neckar hat den flinksten Bürgermeister? Das wird sich bald herausstellen, denn Stefan Schmutz (Ladenburg), Andreas Metz (Ilvesheim) und Simon Michler (Edingen-Neckarhausen) nehmen am Laufcup Unter Neckar teil.

Eröffnet wird der Laufcup am Samstag, 14. April, mit dem Waldparklauf, der von der Leichtathletikabteilung der Ladenburger Sportvereinigung ausgerichtet wird. Die Spielvereinigung 03 Ilvesheim lädt am Samstag, 9. Juni, zum Insellauf ein; den Abschluss der Laufserie bildet der Sommerlauf in Edingen-Neckarhausen am 7. Juli, der vom Turnverein Edingen organisiert wird.

In einer Pressekonferenz im Ladenburger Rathaus stellten die Organisatoren das Konzept der Veranstaltung vor. Bevor die Bürgermeister mit anderen ausdauernden Sportlern in den Hauptläufen auf die Zehn-Kilometer-Strecke geschickt werden, gehen die jüngsten Teilnehmer an den Start. Besonders der Bambinilauf, der eine Streckenlänge von 800 Metern hat, ist immer eine tolle Sache für die kleinen Teilnehmer und ihre Eltern und Großeltern.

Anmeldungen werden auch für die beiden Schülerläufe, die eine Streckenlänge von 1,4 und 2,5 Kilometern haben, angenommen. In Ladenburg gibt es außerdem einen fünf Kilometer langen Einsteigerlauf. Nordic-Walking-Teilnehmer können sich dagegen erst auf die Läufe in Ilvesheim und Edingen-Neckarhausen freuen, in Ladenburg gibt es dieses Angebot nicht.

Der Organisationschef des Ladenburger Waldparklaufes, Günther Bläß, ist zuversichtlich, dass Veranstaltung am Samstag wieder zahlreiche Sportler anziehen wird. Schließlich ist die Laufstrecke durch Deutschlands schönsten Park des Jahres 2007 eine der attraktivsten Strecken in der Region. Nicht nur beim Waldparklauf sondern auch beim Triathlon-Festival Römerman wird die Laufstrecke von den Teilnehmern jedes Jahr als exzellent gelobt.

> Folgende Startzeiten gelten beim Ladenburger Waldparklauf am Samstag: 800 Meter - 14 Uhr; 1,4 Kilometer - 14.15 Uhr; 2,5 Kilometer - 14.30 Uhr; fünf Kilometer - 14.30 Uhr; zehn Kilometer - 15.15 Uhr.

Info: Anmeldung für die einzelnen Läufe sind noch möglich im Internet unter http://leichtathletik.lsv-ladenburg.de/, www.spvgg03-ilvesheim.de oder www.turnverein-edingen.de. Nachmeldungen am jeweiligen Veranstaltungstag sind möglich.