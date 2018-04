Ladenburg. (skb) Rund 200 Sportler gingen am Samstag bei der Zehn-Kilometer-Strecke des Ladenburger Waldparklaufs an den Start. Mit seiner persönlichen Bestzeit von 35:51.4 Minuten überquerte der Edinger Benjamin Neuwirth, Triathlet bei der Ladenburger Sportvereinigung, als Erster die Ziellinie. Der Waldparklauf ist Auftakt des LaufCups "Unterer Neckar", der mit Wettbewerben in Ilvesheim und Edingen-Neckarhausen fortgesetzt wird.

Wie angekündigt hatten auch die Verwaltungschefs der drei Kommunen ihre Laufschuhe geschnürt. Besonders Ladenburgs Bürgermeister Stefan Schmutz und sein Amtskollege Simon Michler aus Edingen-Neckarhausen hatten im Vorfeld deutlich gemacht, dass ihnen nicht nur am Durchkommen gelegen sei, während sich Andreas Metz (Ilvesheim) in diesem Punkt eher zurückgehalten hatte. "50 ist die Grenze, plus/minus wäre gut", sagte Schmutz. Dieses Ziel überschritt er schließlich mit einer 52er-Zeit nur minimal. Am Ende kamen die Bürgermeister quasi im Fünfminutentakt ins Ziel, Schnellster wurde Simon Michler.