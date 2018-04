Weinheim. (web) Er steht zwar nicht mehr in der allerersten Reihe - aber ein politisches Schwergewicht ist der ehemalige Linken-Fraktionschef Gregor Gysi nach wie vor. Erst 2016 wählte ihn die Europäische Linke - das linke Pendant zu SPE und EVP - zu ihrem Präsidenten. Ein Jahr später schaffte der streitbare Jurist und frühere SED- und PDS-Politiker erneut den Sprung in den Bundestag: als direkt gewählter Abgeordneter für den Bezirk Berlin-Köpenick/Treptow.

Aufgrund seiner sprichwörtlichen Eloquenz ist Gysi aber auch ein gern gesehener Gast bei Vortragsveranstaltungen und Talkshows. So dürfen sich auch die geladenen Gäste des Neujahrsempfangs der Volksbank Weinheim am Mittwoch, 10. Januar, von 19 Uhr an auf einen Abend mit Gysi in der Stadthalle einstellen. Nach RNZ-Informationen hat der Vorstand um den neuen Voba-Chef Carsten Müller Gysi als Redner ausgewählt und nach Weinheim eingeladen. Mit der Weinheimer Linkspartei hat das Ganze jedenfalls nichts zu tun, wie Stadtrat Carsten Labudda auf Anfrage betonte: "Dass er hierher kommt, erfahre ich erst jetzt", sagte er.

Gregor Gysi ist indessen nicht der erste Neujahrsredner der Volksbank Weinheim, den die Gäste aus Bundespolitik und Fernsehen kennen. Auch Joachim Gauck - der von 2012 bis 2017 als Präsident der Bundesrepublik Deutschland amtierte - hat der Zweiburgenstadt und dem dort beheimateten Geldinstitut bereits einen Besuch abgestattet.

Allerdings noch kurz vor seiner Zeit als Bundespräsident.