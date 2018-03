Hirschberg-Leutershausen. (aste) Benjamin Pütter lebt gefährlich. Weil er illegale Kinderarbeit aufdeckt, hat er schon Morddrohungen erhalten. Unter falscher Identität war der Experte des katholischen Hilfswerks "Die Sternsinger" bereits unzählige Male in indischen Steinbrüchen unterwegs und hat dort erschreckende Beweise gesammelt für das ungeahnte Leid, das sich hinter der westlichen Konsumwelt verbirgt. Über seine Recherchen hat Pütter ein Buch geschrieben mit dem Titel "Kleine Hände, großer Profit", aus dem er jetzt auf Einladung der Fair-Trade-Gemeinden Hirschberg, Schriesheim und Weinheim sowie der Volkshochschule in der Ehemaligen Synagoge berichtete.

Was sein Foto- und Filmmaterial zeigt, ist kein rührseliges Bollywood, sondern für über 180 Millionen Kinder auf der Welt bittere Realität. Weil ihre Eltern zu arm sind, die Familie zu ernähren, müssen schon vier- oder fünfjährige Kinder hart arbeiten. Und das unter ausbeuterischen und gesundheitsschädlichen Bedingungen. Für billigen Glasschmuck oder duftende Räucherstäbchen sind die Kinder giftigen Dämpfen und Chemikalien ausgesetzt.

Anstatt zur Schule zu gehen, knüpfen sie sechs- bis neuntausend Knoten pro Tag an einem Teppich, der dann im Westen zum Schnäppchenpreis verkauft wird. Das alles sieben Tage die Woche, ohne Pause, ohne Freizeit, ohne Chance, die schweren Verletzungen heilen zu lassen, die bei der monotonen Arbeit zwangsläufig passieren.

"Wer von Ihnen ist gegen Kinderarbeit?", fragt Pütter in die Runde und ist überzeugt, dass alle Finger hoch gehen. "Und wer von Ihnen hat einen Riesenvorteil, weil es Kinderarbeit gibt?" Betretene Gesichter.

Natürlich freuen sich alle über "Schnäppchen", sagt Pütter. Oft sogar ohne böse Absicht, denn wer hätte vermutet, dass bei den Pflastersteinen auf deutschen Straßen und Plätzen oder den Grabsteinen auf regionalen Friedhöfen Steine verarbeitet werden, die von Kindern in indischen Exportsteinbrüchen geschlagen wurden.

Der Steinstaub, den sie dabei einatmen, entspricht in etwa 180 bis 200 Zigaretten pro Tag. Kinder, die hier arbeiten, haben eine Lebenserwartung von gerade einmal 30 Jahren.

Wie es ihnen geht, würde Pütter sie gerne fragen. Aber sie verstehen ihn nicht. Nicht wegen der Sprachbarriere, sondern weil sie längst taub geworden sind von dem Höllenlärm der Maschinen, die sie ohne Gehörschutz bedienen müssen. "Wie kann so etwas geschehen?", muss sich da doch jeder fragen. "Es gibt Gesetze und Vorschriften, aber die Realität sieht anders aus", sagt Pütter. Mit Ausnahme von zwei Staaten (die USA und Somalia) haben alle Länder der Welt die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen unterschrieben - auch Indien.

Trotzdem hat Kinderrechtsexperte Pütter bei seinen verdeckten Recherchen in sieben von acht Steinbrüchen verbotene Kinderarbeit erlebt. In Indien stehen Kinder zusammen mit Kastenlosen auf der untersten Stufe der Hierarchie - das ist gewissermaßen die Normalität. Und darum auch so schwer zu verändern. "Da müssen langfristige Programme her", sagt Pütter.

Und zum Glück gibt es die auch dank engagierter Bürgerinitiativen vor Ort, die gegen Kinderarbeit vorgehen. Die aber brauchen dringende Unterstützung durch Menschen wie Pütter, die den Konsumenten in den Wohlstandsländern vor Augen halten, warum manche Produkte so billig sein können. Und was kann man selbst dagegen tun? "Zuerst mal das Wort ’man’ durch ’ich’ ersetzen", sagt Pütter. Sich vornehmen: "Ich werde woanders einkaufen". Oder auf Zertifikate achten, die eine Kontrolle garantieren. Welche Siegel vertrauenswürdig sind, verraten Webseiten wie "label-online.de" oder "Siegelklarheit.de".

"Und engagieren Sie sich in Gruppen", empfiehlt Pütter. Denn eins weiß er auch: Einer alleine wird wenig Chancen haben, etwas zu ändern.