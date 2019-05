Wer in Hirschberg Bürgermeister sein will, der muss auch beim „Heisemer Zweikampf“ antreten. Just gab als ehrgeiziger Mensch und Sportler immer alles – wie hier 2012 beim Handballschießen. Foto: Dorn

Für einen Spaß zu haben: Manuel Just stieg auch in die Bütt – hier beim Katholischen Gemeindefasching 2011 als Schuljunge. Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg. Ob er am Sonntag doch noch ein paar Tränchen verdrückt - wenn er seinen Dienstwagen abstellt und das Rathaus ein letztes Mal abschließt? Bürgermeister Manuel Just weiß es noch nicht. Er sieht seiner Aufgabe als Oberbürgermeister in Weinheim ab Montag zwar "mit großer Freude" entgegen, sagt aber auch: "Ich war jeden Tag gerne hier Bürgermeister." Zwölf Jahre lang stand er an der Spitze der Gemeinde - und hat sie geprägt.

Wirklich Zeit, um für sich persönlich Bilanz zu ziehen, hat Just in den letzten Tagen aber nicht gehabt. "Vollgas bis zum Schluss", sagt er dazu. Ein Termin jagt den nächsten. Sei es der Auftritt beim Maimarkt-Stand der Gemeinde am Dienstag mit spontanem Interview beim SWR. Sei es der Abschied von den Mitarbeitern, die deutsch-französische Vernissage am Freitag oder der Weinausschank der Bergstraßen-Winzer am Sonntag. "Das sind aber schöne Termine für mich", sagt der scheidende Bürgermeister.

Hintergrund > Im Juli 2007 fing Manuel Just, damals 28 und zuvor Kämmerer in Rauenberg, als Bürgermeister von Hirschberg an. Er hatte sich im ersten Wahlgang mit 56,3 Prozent der Stimmen gegen vier Mitbewerber durchgesetzt. > 2015 trat er erneut zur Bürgermeisterwahl in Hirschberg an. Er war einziger Kandidat und wurde mit 97,9 Prozent im Amt bestätigt. > Am 10. Juni 2018 gewann Just in Weinheim im ersten Wahlgang die Wahl zum Oberbürgermeister mit einem Ergebnis von 68,4 Prozent der Stimmen. Hier kandidierten sieben Bewerber. ans

[-] Weniger anzeigen

Schön deshalb, weil er sich so auch noch von den Partnergemeinden verabschieden könne. Und der Termin am Sonntag, weil es etwas Ortsübergreifendes ist und damit symbolisch für den Übergang stehen könnte. Zwischendrin, in jeder "freien Minute", arbeitet sich Just durch Mails. Deren Zahl liegt am Dienstag "im vierstelligen Bereich". Die Projektordner sind schon länger an die Fachämter gegangen, nur die "Bürgermeister-Ordner", zum Beispiel zu Zweckverbänden, in denen er den Vorsitz hat, befinden sich noch im Büro.

"Es waren zwölf intensive Jahre", blickt der 40-Jährige zurück. "Wir haben viele Projekte initiiert." Wir - dieses Wort verwendet der scheidende Bürgermeister immer wieder im Gespräch. Er bezieht im Rückblick auf seine Leistung stets Gemeinderat und Verwaltungsmitarbeiter mit ein. "Jeder Chef ist nur so gut wie die Mannschaft, die hinter ihm steht."

Als was er den Menschen in Hirschberg gerne in Erinnerung bleiben möchte? Nach kurzer Überlegung antwortet er: "Als bürgernah." Ihm sei es immer wichtig gewesen, anderen zu vermitteln, wie er zu einer Entscheidung gekommen sei. "Ich habe immer andere Meinungen akzeptiert", betont Just. Und dass sich seiner Meinung nach "eine gute Gesprächskultur" im Gemeinderat entwickelt habe. Selbst die kontroverse Diskussion zur Gemeinschaftsschule hätte nicht dauerhaft zu offenen Gräben geführt. "Das war in den zwölf Jahren sicherlich das schwierigste Projekt", meint der Bürgermeister rückblickend. 2013 hatte es einen Bürgerentscheid gegeben, bei dem sich die Mehrheit gegen eine solche Schule in Kooperation mit Heddesheim ausgesprochen hatte. Sie wurde dann nur in der Nachbargemeinde realisiert.

Hier wird Just auch ein wenig selbstkritisch: "Ich habe vielleicht zu lange gewartet, dass sich ein Kompromiss auftut, und dann musste der Antrag gestellt werden." Hinter dem Bürgerentscheid stehe er aber nach wie vor. Die Gemeinderatsentscheidung wäre denkbar knapp ausgefallen, es wurde sehr kontrovers diskutiert: "Da mussten wir die Bürger mit ins Boot holen."

Mit Stolz blickt er auf Gemeinschaftsleistungen von Verwaltung und Gemeinderat zurück. Das gilt auch für Großprojekte wie das im Jahr 2012 eingeweihte Hilfeleistungszentrum (HLZ), dessen Impuls aber Amtsvorgänger Werner Oeldorf gab. Das HLZ gab auch den Ausschlag für viele weitere Projekte wie das Seniorenzentrum am Turm und das Ärztehaus in Großsachsen, in dem sich früher das Feuerwehrhaus befand. Auch das Betreute Wohnen in der Mozartstraße konnte nur dadurch realisiert werden, dass der Bauhof ins HLZ umgezogen ist, betont Just.

Wie viele Millionen hier insgesamt umgesetzt worden sind, weiß Just nicht. Schon ein wenig stolz aber ist er, dass die Verschuldung der Gemeinde trotz der Großprojekte lediglich um rund eine Million Euro gestiegen ist - von 1,34 Millionen bei seinem ersten Amtsantritt im Jahr 2007 auf aktuell 2,2 Millionen Euro. Er ist jedenfalls überzeugt davon, seinem Nachfolger "ein bestelltes Feld" zu überlassen. Nur dass er das Verkehrsproblem nicht habe lösen können, bedauert er sehr. Just wünscht sich, Heddesheim noch mit an den Tisch zu bekommen, um einen Konsens aller drei betroffenen Kommunen zu erzielen.

Seiner (Noch-)Heimatgemeinde wird Just jetzt aber nicht komplett den Rücken kehren. Er will nach wie vor Veranstaltungen und teilweise auch Gemeinderatssitzungen besuchen, wenn es denn seine Zeit zulässt.

Info: Am 7. Juni können sich die Hirschberger noch mal ganz offiziell von ihm verabschieden - abends in der Martin-Stöhr-Schule. Dan heißt es nach zwölf Jahren endgültig: "Tschüss, Herr Just."