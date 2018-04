Von Nicoline Pilz

Hirschberg. "Artemis" ist in der griechischen Mythologie die Göttin der Jagd und des Waldes. Neben verschiedenen anderen Bereichen, für die die jungfräuliche Göttin verantwortlich zeichnete. "Artemis" ist auch der Name, unter dem Dorisa Winkenbach Natur, Kultur und Genuss vereint. Winkenbach ist eine Kräuterfrau im besten Sinne, eine, die ihr profundes Wissen seit 25 Jahren an interessierte Menschen weitergibt, wie jetzt auch zum ersten Mal als Referentin der Volkshochschule Badische Bergstraße.

Am Treffpunkt, beim Friedhof in Leutershausen, schilderte die ganzheitliche Gesundheitsberaterin, Naturaromaköchin und Wildkräuterexpertin, dass sie "ständig unterwegs" sei: In Österreich, Frankreich, in der Schweiz, in Deutschland und auch in Spanien. "Überall, wo es grüne Wiesen gibt. Die müssen sich vor mir in Acht nehmen", meinte sie lächelnd. "Die Kräuter sind unterschiedlich und doch auch gleich", schilderte Winkenbach. So hätten Kräuter in warmen Ländern zumeist mehr "Haare", um sich vor der Hitze zu schützen.

Rund 20 Teilnehmer schraubten sich gemeinsam mit der Dozentin langsam die Kehren zum Waldparkplatz hinauf. Dort oben hatte Dorisa Winkenbach ein kleines Picknick zubereitet: Butterbrote, auf die alle am Ende jene neun Kräuter streuen sollten, um die es an diesem Nachmittag ging. Um die sogenannte "Neunstärke", ein Gericht zur Osterzeit, auf das sich bereits unsere Vorfahren immer gefreut hätten, informierte Dorisa Winkenbach. "Seit Jahrhunderten ist die Karwoche der Höhepunkt der Fastenzeit. Mit den ersten frischen Wildkräutern wurden und werden Körper, Geist und Seele entschlackt, gereinigt und erfrischt." Die ersten Vitamine aus der "Wildnis" seien zu allen Zeiten beliebte Lebensmittel gewesen, verdrängt dann in Zeiten des "Überflusses", in denen sie als "Unkräuter" eher verpönt waren. Die historische Speise zur Osterzeit habe man "Podagragericht" genannt; Podagra bedeute "Fußgicht", die erste typische Ablagerungskrankheit, die man damals diagnostizierte. Neun verschiedene Wildkräuter braucht es für die "Neunstärke": "In der Hauptsache Giersch, das auch Podagrakraut heißt, Löwenzahn und Brennessel. Diese Drei mussten zu gleichen Teilen enthalten sein." Ansonsten nehme man an restlichen Kräutern, was man habe, sagte die Referentin.

Die "Neunstärke" gilt als Vorläufer der Frankfurter Grünen Soße. Im Prinzip wurde sie als Suppe gegessen, mit Schichtkäse oder Quark lässt sie sich nach Belieben andicken. Dorisa Winkenbach nennt ihren Kräuterdip "Ach du grüne Neune".

Nach mehreren Zwischenstopps zur Begutachtung der verschiedensten Pflanzen am Wegesrand, gab sie oben auf dem Waldparkplatz jedem Teilnehmer ein Rezept mit auf den Weg (siehe Kasten). "Kulinarische Gesundheitsvorsorge", nannte Winkenbach ihre Empfehlungen. Auf die Signatur und das Wesen einer Pflanze lege sie Wert. "Die Gesamtkomposition und das Umfeld sagen mir mehr über ein Kraut." Allein 1500 essbare Wildpflanzen gebe es im europäischen Raum. "Alle kenne ich nicht. Dafür reicht ein Leben nicht." Aber von ihrem Wissen profitierte dieser Kurs fraglos. "Ich hatte früher einen Vollwertbuffet-Service und habe nach natürlichen Geschmacksverstärkern gesucht. Daraus ist das alles entstanden", erzählte die gebürtige Wiesbadenerin.

Ihre Zuhörer machten sich eifrig Notizen und fotografierten jedes Kraut, das Winkenbach als essbar klassifizierte. Eine individuelle Vorbereitung sozusagen, wenn man das nächste Mal alleine und ohne Expertenhilfe auf "Kräuterjagd" geht. Kräuter-Rezepte von Dorisa Winkenbach