Schriesheim. (fjm) Bei der Volkshochschule Schriesheim/Wilhelmsfeld endet eine Ära: Der langjährige Leiter Frank Röger (Foto: Kreutzer) hört Ende 2018 auf und wechselt als Hauptamtsleiter in die Gemeindeverwaltung Dossenheim. Das bestätigte Bürgermeister Hansjörg Höfer am Dienstag auf Nachfrage. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Stadt die Leitung der Volkshochschule als Stelle öffentlich im Mitteilungsblatt ausgeschrieben. Als Bewerbungsfrist wurde Montag, 30. Juli, angegeben.