Weinheim. (keke) 128 Seiten dick, mit 522 Kursen, 63 Einzel- und 147 "sonstigen" Veranstaltungen mit insgesamt 12.885 Unterrichtseinheiten und ab sofort durchgehend vierfarbig gedruckt: Mit einem bunten Schmetterling, der sich auf einer Computertastatur niedergelassen hat, präsentiert sich das neue Heft für das Frühjahr- und Sommerprogramm der Volkshochschule Badische Bergstraße.

Doch das ist nicht das Einzige, was das VHS-Programmangebot auf eine neue Stufe stellt. Unterschiedliche Piktogramme erleichtern das Auffinden der durch Farben zusätzlich voneinander getrennten Themenbereiche "Politik - Gesellschaft - Umwelt" (33 Angebote), "Kultur - Gestalten" (90), Gesundheit (100), Sprachen (248), Berufliche Bildung (41) sowie Grundbildung mit zehn Angeboten.

Neben der Homepage, der VHS-App und Facebook bleibe das Programmheft auch künftig das wichtigste Informationsmedium, so Volkshochschulleiterin Cristina Ricca, ihr Stellvertreter Klaus Rippel, Sabine Maslak-Goldschmidt, zuständig für Kultur, Gestalten, Grundbildung und Junge VHS, sowie Christina Modig (Fremdsprachen) bei der Vorstellung des erneut gewachsenen Angebots.

Unter dem Motto "So wie der spielt keiner" wird das Frühjahrs- und Sommersemester traditionell mit einer kulturellen Veranstaltung eröffnet. Diesmal ist es "Gitarren-Guru" Claus Boesser-Ferrari, der am 25. Februar, 17 Uhr, in den Räumen der VHS, Luisenstraße 1, mit Eigenkompositionen und Liedern von Jim Pepper, John Lennon und Paul McCartney den Auftakt macht.

Tages-Exkursionen und mehrtägige Reisen führen unter anderem zum "Blühenden Barock" nach Ludwigsburg und in die Betriebszentrale der Deutschen Bahn nach Karlsruhe. Die "LiteraTour" hat den Bodensee und das von Franz Marc so getaufte "Blaue (Alpenvor-)Land" rund um den Starnberger See als Ziel. Eine Führung durch den mehr als 60 Millionen Euro teuren Neubau der Kunsthalle Mannheim ist für den 22. Juni terminiert. Von politischer Warte aus dürften eine "Erste Bilanz der Trump-Präsidentschaft" (19. April) und ein Vortrags- und Diskussionsabend zur "Gemeinwohl-Ökonomie" (17. Mai) nicht uninteressant sein. Benjamin Pütter referiert am 22. März in der VHS-Außenstelle Hirschberg unter der Vortragsüberschrift "Kleine Hände - Großer Profit" darüber, welch ungeahntes Leid sich durch Kinderarbeit hinter unserer Warenwelt verbergen kann.

In Zusammenarbeit mit dem Jugendamt des Rhein-Neckar-Kreises startet Ende des Jahres zum 15. Mal ein Lehrgang für werdende Tagesmütter und -väter. Zum Internationalen Frauentag geht es am 8. März um die Frage: "Bietet das Alter mehr Freiheit von Rollenklischees?"

Kulinarische Antworten auf die Frage "Hilfe, meine vegane Tochter kommt zu Besuch! Was soll ich kochen?" bietet ein Kurs in der VHS-Außenstelle des Adam-Karrillon-Hauses am 9. Juni. Als dritter Teil der Reihe "Krimiwerkstatt" und "Kinderbücher selbst schreiben" geht es unter Leitung von Alice Lorcy unter dem Titel "Geschichten und Gedichte illustrieren" ab Mai ums "Bildlich machen, was zwischen den Zeilen steht".

Einen Höhepunkt dürften die Aufführungen von "My Fair Lady" am 8., 9. und 10. Juni in der Stadthalle durch Schüler und Lehrer der Musikschule Badische Bergstraße mit Schauspielern und Sängern des "Holzwurm-Theaters", des Griechisch-Deutschen Freundeskreises "Philia", dem Ballett der "Weinheimer Blüten" und des MGV "Sängerbund" 1873 Großsachsen werden.

Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch stehen diesmal in der "Sprachenschule" ganz obenan. Seltener gelehrte Sprachen reichen von Arabisch bis Schwedisch. Dazu kommen 157 Deutsch-, Integrations- und Alphabetisierungskurse, die im vergangenen Jahr 2630 Teilnehmern in mehr als 13.000 Unterrichtsstunden die deutsche Sprache näherbrachten. Voraussetzung für eine Teilnahme ist eine Sprachberatung. Nicht unerwähnt bleiben sollen spezielle Angebote der Jungen VHS, der Frauenkulturkreise, der Ferienakademie sowie "für Ältere".