Foto: Bei dem Brand in einem Reihenhaus wurde eine Person verletzt. Foto: Daniel Klier/Einsatz-Report24

Viernheim. (RNZ) Am Montagabend wurde gegen 19.25 Uhr durch mehrere Anwohner der Brand eines Reihenhauses im Jakob-Kaufmann-Weg gemeldet. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich das Lagebild. Meterhohe Flammen schlugen über dem Reihenhaus in den Nachthimmel an der Hausfassade empor.

Hinter dem Gebäude stand ein Anbau in Flammen. Das Feuer hatte auf das Reihenhauses übergegriffen und setzte dieses in Vollbrand. Aktuell ist die Feuerwehr noch immer mit der Brandbekämpfung beschäftigt.

Nach Polizeiangaben brach der Brand im oberen Bereich des mehrstöckigen Reihenhauses aus. Zu dieser Zeit befand sich die Tochter der Hausbesitzer zusammen mit einer Freundin (15 und 16 Jahre alt) allein im Haus. Diese konnten sich unverletzt ins Freie begeben. Bei dem Versuch den Brand zu löschen, erlitt ein 54-jähriger Nachbar eine leichte Rauchgasvergiftung.

Er wurde durch die vor Ort eingesetzten Rettungskräfte versorgt. Die Löscharbeiten dauerten bis spät in die Nacht an, der Brand war auch auf die unmittelbar links und rechts angrenzenden Häuser übergegriffen. Das Brandobjekt selbst sei nicht mehr bewohnbar, so die Polizei.

Die Bewohner würden laut Polizeiangaben zunächst bei Verwandten unterkommen. Wie es um die Bewohnbarkeit der beiden anderen vom Brand betroffenen Häuser steht, sei noch unklar. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Heppenheim wird die weiteren Ermittlungen übernehmen.

Update: Dienstag, 16. Februar 2021, 08.14 Uhr