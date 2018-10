Edingen-Neckarhausen/Ladenburg. (nip) Es war ein tragischer Einsatz, an dem sich die Gesamtfeuerwehr EdingenNeckarhausen mit 30 Rettungskräften am Samstagabend beteiligte: Eine vermisste Frau aus Ladenburg konnte nur noch tot aus dem Neckar geborgen werden, ein Fremdverschulden schloss die Polizei aus. Doch der Einsatz war für die Freiwillige Feuerwehr auch nicht ungefährlich, weil das passierte, was Kommandant Stephan Zimmer im September in der Gemeinderatssitzung vorausgesagt hatte: Beim Einsetzen des Feuerwehrboots in den Neckar beschädigte das Zugseil der Fähre das Boot der Feuerwehr.

"Das Zugseil lag zu nahe am Ufer, und wir hatten nur zwei Meter Platz, um das Boot einzusetzen", schilderte Feuerwehr-Pressewart Jeremy Eckstein die Situation auf Anfrage der RNZ. Man habe das Boot mit dem Bug ans Stahlseil steuern müssen. Beim Versuch, das Seil wegzudrücken, sei es in die Höhe geschossen: "Wenn da jemand in diesem Moment seinen Kopf in der Nähe gehabt hätte, wäre es schlimm ausgegangen", sagte Eckstein. In diesem Moment sei die Besatzung gefährdet gewesen. Da es ohne weitere Schäden am Boot nicht möglich gewesen sei, dieses nach dem Einsatz in Neckarhausen wieder aus dem Wasser zu holen, musste das Löschfahrzeug mit dem Bootstrailer nach Ladenburg fahren.

Es blieb letztlich "nur" bei einem Schaden an der Bootswand, dessen Höhe noch nicht beziffert ist. "Das Boot ist reparaturbedürftig", so Eckstein. Immerhin ist es aber noch einsatzfähig. Dennoch: "Das war das perfekte Beispiel dafür, welche Probleme wir beim Einsetzen des Bootes an dieser Stelle haben", sagte der Pressesprecher. Das Thema ist nicht neu: Nach dem Austausch der alten Fähre beansprucht das neue Fahrzeug rund zwei Meter mehr Platz oberhalb des Fähranlegers Richtung Böschung. Zudem ist das Zugseil der Feuerwehr im Weg. Im laufenden Fährbetrieb ist das Einsetzen des Rettungsbootes angesichts der schwierigen Geländeverhältnisse und der Häufigkeit der Fährfahrten ebenfalls nur unter großen Anstrengungen möglich, nicht selten begleitet von Pöbeleien und Anfeindungen wartender Autofahrer.

Zimmer hatte auf die Problematik immer wieder hingewiesen und zuletzt in 2007 schriftlich jede weitere Verantwortung von sich gewiesen. Dabei sind die Neckarkommunen verpflichtet, für den Neckar als Bundeswasserstraße ein eigenes Rettungsboot vorzuhalten. Der "Neckaralarmplan" schreibt die Einsatzstellen der beteiligten Kommunen vor.

Im September hatte Hartmut Falkenhahn vom Heidelberger Büro IUS eine Alternativplanung für eine neue Einsatzstelle am Weg zum ehemaligen Fischerfestplatz vorgestellt. Dieses Areal fanden Feuerwehr und Bauamt nach Prüfung am geeignetsten. Doch der Ausbau nach behördlichen Auflagen kommt auf 250.000 Euro. Mit diesen Kosten hatten die Fraktionen nicht gerechnet und drangen teils vehement auf andere Lösungen.

Ein Praxistest des Bootsanlegers rund einhundert Meter oberhalb des Fährkopfs fiel unbefriedigend aus. Am Rand des Feuerwehrballs sagte Bürgermeister Simon Michler jüngst der RNZ, dass die Verwaltung das Thema im November oder Dezember erneut auf die Tagesordnung setzen werde. Inzwischen haben es Ladenburg und Ilvesheim abgelehnt, für Edingen-Neckarhausen den Rettungsdienst auf dem Neckar zu übernehmen, wie von Gemeinderäten im September vorgeschlagen worden war.