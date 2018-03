Hirschberg-Großsachsen. (ze) Die Verkehrssituation auf der Bundesstraße B3 in Großsachsen und deren Kreuzung mit der Breitgasse ist immer wieder ein Thema in den Gremien des Gemeinderats. So wies Egon Müller (GLH) bei der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt am Dienstag darauf hin, dass die in der Ortsdurchfahrt Großsachsen erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde oft nicht eingehalten werde.

Hierzu teilte Bürgermeister Manuel Just mit, dass die Gemeinde einen Antrag auf eine fest installierte Geschwindigkeitskontrolle oder, wenn das nicht möglich ist, auf mobile Überwachungen beim Landratsamt gestellt hat.

Wie die Pressestelle des Landratsamts auf Anfrage der RNZ mitteilte, finden derzeit technische Überprüfungen für das Aufstellen einer mobilen Messstelle statt. Sobald diese abgeschlossen sind, könnten auch Geschwindigkeitskontrollen erfolgen.

Just bestätigte in der ATU-Sitzung auf Anfrage von Müller außerdem, dass nach der Installation der neuen Ampelschaltung an der Kreuzung B3/Breitgasse deren Auswirkungen auf den Verkehr überprüft werden. Voraussichtlich geschehe dies durch das Ingenieurbüro Habermehl und Follmann, das bereits das Gutachten zur Verbesserung der Verkehrssituation erstellt hatte.