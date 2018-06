Den gesamten Erlös der Straßenfest-Aktion wollen "Die Schnatterenten" der Evangelischen Kirchengemeinde spenden. Neben dem Entenangeln bieten sie auch ein Flohmarkt-Frühstück in ihrem Hof-Café in der Mittelgasse 11 an. Foto: Dorn

Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Geboren wurde die Idee an einem lustigen "Mädelsabend" im Gasthaus "Zum Hirsch". Viermal im Jahr treffen sich Monika Schmitt, Sara Würz, Frauke Lumma, Silke Mayer, Manuela Pietsch, Barbara Heise, Annette Götz, Nadine Bieber-Kühn und Katharina Goss-Mau - allesamt ehemalige Kindergartenmütter - auf einen gemütlichen Plausch. Einfach so, um sich nicht aus den Augen zu verlieren.

Irgendwie kam dabei das Gespräch aufs Enten-Angeln und den ganz spontanen Einfall: "Das könnten wir doch mal auf dem Straßenfest machen!" "Eine klasse Idee", fanden alle, zumal sie sowieso jedes Jahr auf dem Straßenfest-Flohmarkt sind.

Gerade war man am Überlegen, wo man solche Entchen herbekommt, als sich ein Herr vom Nebentisch einschaltete, der die fröhliche Unterhaltung amüsiert mitverfolgt hatte. "Ich spende Euch die Enten", bot der geheime Sponsor an, dessen Name auch auf intensives Drängen nicht verraten wird.

Schon ein paar Tage später waren die neun Mütter stolze Besitzerinnen von 120 niedlichen Plastikentchen. "Unser Sponsor hat sich richtig gefreut, dass er helfen konnte", erzählt Monika Schmitt. Zumal die ganze Aktion für einen guten Zweck sein soll. "Wir spenden den gesamten Erlös unserer Straßenfestaktion dann der Evangelischen Kirchengemeinde", waren sich alle einig.

Da die lustige Runde aber noch gar keinen Namen hatte, lief das Ganze zunächst unter dem Projektnamen "Evangelischer Kindergarten". "Das war aber einfach nur deswegen, weil wir uns alle dort kennengelernt haben", erklärt Schmitt.

Dass bis zum Straßenfest noch ein eigener Name hermuss, war natürlich klar. "Zumal wir bei genauerem Betrachten festgestellt haben, dass eigentlich nur noch zwei von uns Kinder im Kindergarten haben", ergänzt Frauke Lumma.

Den perfekten Namen für ihr Straßenfest-Debüt haben sie inzwischen gefunden: "Die Schnatterenten". Anbieten wollen sie aber nicht nur das Entenangeln, sondern auch ein Flohmarkt-Frühstück in ihrem Hof-Café.

Zu finden sind die Schnatterenten dann am Straßenfest-Samstag ab 7 Uhr in der Mittelgasse 11, wo sie am Nachmittag vom Partnerschaftsverein mit seiner Straußwirtschaft abgelöst werden.

"Bunt und gemütlich soll es werden", so die vorläufige Planung zur Hofgestaltung. Lustige Wimpel als Dekoration soll es geben und kleine, nett gedeckte Tische mit allem, was der Haushalt so hergibt an Geschirr. In der Ecke stehen dann kleine Flohmarkttische, um an das bunte Treiben auf den Gassen anzuknüpfen.

Auf der Frühstückskarte stehen verschiedene Omeletts sowie "Lizzy und Franz". Dahinter verstecken sich Linzer Torte und Franzbrötchen, eine nordische Variante der leckeren "Zimtschnecke". Dazu gibt es Sekt, alkoholfreie Getränke und Kaffee - auf Wunsch auch als "Kaffee to go". "Und zwar nicht aus dem Plastikbecher, sondern aus Keramiktassen", betont Schmitt und hofft, dass diese dann auch wieder zurückgebracht werden.

Auch das Planschbecken mit den Entchen steht sicherlich schon morgens bereit. Gezählt werden die Punkte aber erst am Mittag im Rahmen der Kinder-Olympiade von 12 bis 14 Uhr. So wird das Entenangeln nun also als eine von insgesamt sieben Stationen sogar "(Kinder-)Olympische Disziplin".

Eine bestimmt goldverdächtige Idee, die da aus einem verrückten Abend heraus entstanden ist. Weiter als bis zum Straßenfest planen die "Schnatterenten" aber noch nicht. "Wir gucken erst mal, wie’s läuft", sagt Schmitt und lacht vielversprechend.