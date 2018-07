Hirschberg-Leutershausen. (zg) Ein offenes Dart-Turnier unter freiem Himmel und die Fußball-Weltmeisterschaft auf zwei Bildschirmen: Es geht sportlich zu beim 1. Dart Club Hirschberg, der beim Straßenfest vom 6. bis 8. Juli wieder im Hof von Oliver Richter in der Hauptstraße 17a vertreten ist.

Gegründet wurde der 1. Dart Club Hirschberg 2007 in Richters Hobbykeller mit Michael Riedel und Jochen Kanzler. Die ersten Trainingseinheiten fanden auch regelmäßig hier statt, ehe der Club 2013 ins Alte Feuerwehrhaus in Leutershausen umzog und dort die alten Jugendräume für sich einrichten konnte.

Aktuell hat der 1. Dart Club Hirschberg 16 Mitglieder, von denen acht seit 2014 aktiv in der C-Klasse des Deutschen Sportautomatenbunds mitspielen. Beste Platzierungen in den letzten Jahren waren zweimal die Vizemeisterschaft, dieses Jahr wurde der Aufstieg in die B-Klasse perfekt gemacht.

Intern werden seit 2015 auch Vereinsmeisterschaften ausgetragen. Zu den weiteren Aktivitäten des Vereins gehören gemeinsame Fahrradausflüge, Besuche des Weihnachtsmarktes in Bensheim und das Neujahrs-Dart-Turnier. Trainingszeiten sind donnerstags ab 19 Uhr im Alten Feuerwehrhaus, die Ligaspiele finden jeweils montags statt. Heimspielstätte ist der Billard-Pub im Gorxheimertal/Unterflockenbach, Hauptstraße 248.

Seit 2010 nimmt der Dart Club eigenständig am Leutershausener Straßenfest teil. Davor hatte es 2007 und 2008 noch eine Kooperation mit dem Schützenverein gegeben. Auch in diesem Jahr wird im Hof von Oliver Richter in der Hauptstraße 17a das 2. offene Hirschberger Open Air Dart-Turnier (für Hobbyspieler und Vereinsspieler bis zur A-Klasse) ausgetragen.

Für maximal 32 Teilnehmer wird im Modus 301 Master-out mit Doppel-k.o. und Best of 3 gespielt. Das heißt: Um eine Runde weiter zu kommen, muss man zwei Sätze gewinnen. Ausmachen kann man das Spiel nur mit Treffer in den Trippel- oder Doppel-Ring (Master-out). Kinder können mit drei Pfeilen auf eine rotierende Dartscheibe im Großformat werfen.

Wie die Jahre zuvor wird es eine Auswahl an Erfrischungsgetränken und Longdrinks an der Dart-Bar sowie Speisen aus der Region am Imbisswagen geben.