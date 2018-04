Hirschberg/Rhein-Neckar. (kaz) Deutliche Worte bei der Kreisverbandskonferenz des Sozialverbandes VdK: "Die Regierung treibt uns die Menschen in die Arme, je mehr sie an den sozialen Stellschrauben dreht", sagte Helmut Gaa. Der Vorsitzende des VdK-Kreisverbandes Mannheim freut sich zwar über 11.762 Mitglieder in 36 Ortsvereinen. Doch die seit etwa einem Jahrzehnt kontinuierlich ansteigende Mitgliederzahl ist für ihn eben auch ein Zeichen dafür, dass im Sozialstaat viele Menschen, vielleicht zu viele, auf die Hilfe durch den Sozialverband VdK angewiesen seien.

Gaa ist seit zehn Jahren auch Ortsvereinsvorsitzender in Plankstadt mit derzeit 298 Mitgliedern, bei seinem Amtsantritt war es noch 175. Zum Vergleich: Der VdK Mannheim/Neckarstadt ist über 600 Mitglieder stark, der VdK Großsachsen nur 69. In der dortigen Alten Turnhalle ging jetzt die 49. Kreisverbandskonferenz über die Bühne. Ausrichter war allerdings der VdK Leutershausen, der fast 400 Männer und Frauen in seinen Reihen hat.

Der Kreisverband Mannheim feierte 2016 sein 70-jähriges Bestehen. Der Höhepunkt zum Abschluss war laut Bericht des Vorsitzenden eine Feier an Bord des Bootes "Heimat" Anfang Februar 2017. Schon im Januar gab es eine Sitzung des Verbands Nordbaden, gefolgt von vier Vorstandssitzungen des Kreisverbands.

Um Rentenanträge, um Änderungen bei der Rentenversicherung und um soziale Leistungen ging es bei Schulungen in der VdK-Kreisgeschäftsstelle in Mannheim. Bei der Kreisverbandskonferenz gab es für die Delegierten den Jahresbericht schriftlich zudem Berichte der Kreisfrauenreferentin Erika Gaa sowie von den Obmännern für Rentner, Behinderte und Schwerbehinderte Helmut Baumbusch, Wolfgang Nase und Hans-Peter Hocker.

Von einem Ausflug zum SWR in Baden-Baden und zum Gesundheitstag der Kreisverbände Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim in Königshofen berichtete Erika Gaa. Dabei ging es natürlich nicht nur um das Vergnügen, sondern auch um viele Informationen. Für Helmut Baumbusch war unter anderem der "Internationale Tag der Älteren" im Luisenpark in Mannheim eine von vielen Veranstaltungen, die er besuchte.

Von 30 "Hilfestellungen" in verschiedenen Bereichen zwischen Pflegestufenantrag und Patientenverfügung berichtete Wolfgang Nase, während Hans-Peter Hocker in der Teilnahme an der monatlichen Sitzung der AG Barrierefreiheit einen Schwerpunkt seiner Arbeit sieht. Bei der Konferenz am vergangenen Wochenende standen auch mehrere Ehrungen auf der Tagesordnung.

Die Ehrenmedaille und damit eine hohe Auszeichnung des VdK-Landesverbandes ging an Erika Speicher-Wohnhas vom Ortsverein Mannheim für 25 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit. Die Verdienstmedaille erhielt Karl-Heinz Noh, Revisor im VdK-Kreisverband. Wolf Wollstadt, dort als Beisitzer und Pressewart tätig, wurde mit der Silbernen Ehrennadel des Bundesverbands ausgezeichnet. Kreisverbandssekretärin Elke Neuschäfer, beim Ortsverein Hockenheim beheimatet, erhielt die Auszeichnung für 20-jährige, Erika Gaa und Kassierer Siegbert Lehmann für über zehnjährige Mitgliedschaft.