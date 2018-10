Bergstraße. (dw) Integration von "Neuzugewanderten" hört nicht an einer eigenen Wohnungstür auf. Der Rhein-Neckar-Kreis hat es sich zur Aufgabe gemacht, Angebot und Nachfrage nach Arbeit bei einem "Unternehmertreffen" einander näher zu bringen. Seit dem Sommer tourt das Team dafür durch die Gemeinden. Ins Martin-Luther-Haus hatten die Kommunen Schriesheim, Hirschberg, Heddesheim und Dossenheim eingeladen. Im sogenannten "Integration Point" arbeitet die Stabstelle Integration des Landratsamts Rhein-Neckar mit dem in beteiligten Institutionen eng zusammen. Ihre Vertreter waren beim Treffen als Ansprechpartner dabei.

Vor allem Handwerksbetriebe klagen schon lange über einen Mangel an Fachkräften und Auszubildenden. Wie groß aber auch die Nachfrage nach Arbeit ist, zeigten die jeweiligen Gemeinden einleitend in einer knappen Präsentation. In Dossenheim sind 161 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, in Schriesheim sind es 134, in Heddesheim 101 und in Hirschberg 65. Diese rund 460 Menschen suchen aber nicht alle tatsächlich nach einer Beschäftigung. Viele Frauen haben kleine Kinder, andere "stecken in Integrationskursen". Diese Fälle miteinberechnet gibt es dennoch eine große Zahl an Menschen, die auf der Suche nach Arbeit sind.

Eine sofortige Beschäftigung scheitert meist dennoch - aus zwei Gründen: Entweder haben die Bewerber gar keine Ausbildung absolviert oder sie genügt den deutschen Standards nicht. Dieses Problem hatten Vertreter des "Integration Points" einleitend dargestellt. Im Anschluss an die Vorträge konnten die Teilnehmer sich konkret zu den Themen Ausbildung, Anerkennung von Ausbildungsdokumenten und Beschäftigung informieren.

Die Gemeinden waren ebenfalls Ansprechpartner, denn die kommunalen Integrationsbeauftragten und -manager kennen die Arbeitssuchenden persönlich und können direkt zwischen ihnen und Firmen vermitteln. Bei der Erledigung der Formalitäten helfen die Institutionen, zu denen die Industrie- und Handelskammer (IHK), die Handwerkskammer, die Agentur für Arbeit und das Jobcenter gehören.

Eine dritte Hürde bildet jedoch die Verständigung. Ohne ausreichende Sprachkenntnisse auf mindestens B1- oder B2-Niveau, wie Dirk Axtmann von der IHK sagte, werden Beschäftigung und Ausbildung nicht vermittelbar sein. Als weiteren wichtigen Punkt nannte Axtmann die Motivation, also die Akzeptanz des hiesigen Ausbildungssystems und der Standards.

Die wahrscheinlich größte Leistung dieses Treffens, an dem rund 40 Firmenvertreter teilnahmen, ist die Vermittlung von Ansprechpartnern. Im Gespräch mit Vertretern von Betrieben wurden auch kulturelle Unterschiede als Hemmnis angesprochen. Hat man dennoch einen Kandidaten gefunden, sind schnelle Lösungen bei den formalen Voraussetzungen aber leider selten möglich.