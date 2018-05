Ladenburg. (stu) Zu einem Eklat ist es bei der gestrigen Maifeier der Ortsgruppe des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Ladenburg gekommen. Wegen der beleidigenden Wortwahl gegenüber SPD-Politikern und der Politik der Sozialdemokraten verließ SPD-Stadträtin Ilse Schummer die Versammlungsstätte. "Wir müssen uns nicht beleidigen lassen", rief die Stadträtin dem DGB-Ortsverbandsvorsitzenden Bernd Schuhmacher zu. "Und tschüss - beleidigtes Kind" verabschiedete der Gastgeber die Stadträtin, mit der er sich vor dem Glashaus noch ein heftiges Wortgefecht lieferte.

Der Ex-Sozialdemokrat Schuhmacher, der wegen der Agendapolitik Schröders aus der SPD austrat und gerade die Sozialdemokratische Partei in den Maifeiern immer wieder kritisiert, holte auch in diesem Jahr zu einem Rundumschlag aus. Allerdings verließ er in diesem Jahr mehrfach die sachliche Ebene, sodass er bereits während seiner Rede vereinzelte Buhrufe erntete.

Die anwesenden Genossen verfolgten mit versteinerter Miene die Beschimpfungen des Ladenburger Gewerkschaftschefs in Richtung SPD. Schuhmacher sprach von "SPD-Pharisäern", die die Partei verraten hätten, bezeichnete den Vizekanzler Olaf Scholz als "schwarze Null aus Hamburg" und die neue SPD-Chefin Andrea Nahles als "niveaulose Eifelfee", die daran arbeite, dass die Menschen noch ärmer würden. Er unterstellte der SPD, dass sie "mit neoliberalem Teufelszeug Politik gegen die Menschen macht".

Im Jahr des 200. Geburtstages von Karl Marx empfahl er seiner Ex-Partei, marxistische Leitlinien und Grundeinstellungen wieder stärker zu beachten. Eine SPD, die um jeden Preis in die Regierung eintritt, sei überflüssig. Außerdem unterstellte Schuhmacher dem Bundespräsidenten, Frank-Walter Steinmeier, dass er seine sozialdemokratische Grundhaltung längst aufgegeben habe.

Bürgermeister Stefan Schmutz, der in seiner Funktion als Bürgermeister ein Grußwort sprechen sollte, ging dann doch auf die Vorwürfe des ehemaligen Sozialdemokraten ein. Die Wortwahl des Gewerkschafters gegenüber den Sozialdemokraten gefiel dem Bürgermeister nicht. Auf einen Schlagabtausch wolle er zwar verzichten, aber Fakt sei, dass man Veränderungen für eine gerechtere Gesellschaft nur bei einer Regierungsbeteiligung erreichen kann.

"Die SPD hat den Mindestlohn umgesetzt. Wenn das neoliberales Teufelszeug ist, dann haben wir eine andere Wahrnehmung", meinte Schmutz, der später auch auf das umgesetzte SPD-Versprechen hinwies, dass das Land aus Bundesmitteln 500 Millionen Euro erhält, um eine kostenlose Betreuung in den Kindertagesstätten und Qualitätsverbesserungen auf den Weg zu bringen.

"Es gehört sich nicht, einem Grußwortredner zu antworten", sagte Schuhmacher nach der Rede des Bürgermeisters, um sich aber dann doch mit dessen Argumenten zu befassen und erneut zum Rundumschlag auszuholen. Das war dann Stadträtin Schummer zu viel, die aus Protest die Maikundgebung verließ.

Die vergiftete Atmosphäre war auch der Hauptrednerin Marlis Mergenthal sichtlich peinlich. Sie forderte Solidarität statt ein Gegeneinander in der Gesellschaft ein. Das diesjährige Gewerkschaftsmotto "Vielfalt-Solidarität-Gerechtigkeit" könne dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Allerdings räumte sie eine tiefe gesellschaftliche Spaltung ein, die es zu überwinden gelte. "Wir brauchen dafür kein Heimatministerium, sondern eine Politik der Solidarität", sagte die Gewerkschaftssekretärin im IG BCE-Bezirk Mannheim.