Schriesheim. (hö) Am Montagabend gegen 18 Uhr gab es zum ersten Mal auch einen "Spaziergang" von Impfgegnern in der Altstadt. Wie alle dieser "Montagsspaziergänge" in der Region war dieses Treffen nicht angemeldet, wie Ordnungsamtsleiter Achim Weitz bestätigte. Zumindest lag ihm seitens des Landratsamtes als zuständiger Behörde kein Antrag auf eine Versammlung vor. Unklar ist, wie sich die Teilnehmer verabredet haben: Während ein Polizeisprecher sagte, die Treffen würden über den Nachrichtenkanal "Twitter" quasi öffentlich bekannt gegeben, hört man gerüchteweise, die Absprachen würden über geschlossene Gruppen über den Messengerdienst "Telegram" getroffen.

Über die Veranstaltung an sich ist wenig in Erfahrung zu bringen: Der Polizeisprecher berichtete von etwa 90 Personen, die "etwas ziellos durch die Innenstadt gezogen" seien. Wo das Treffen seinen Anfang nahm, darüber ist wenig bekannt, gerüchteweise war es das Große Fass am Festplatz, danach sollen die "Spaziergänger" durch die Heidelberger Straße gelaufen sein. Zumindest berichtet Liselore Breitenreicher, Stadträtin der Bürgergemeinschaft, dass sie auf der Heidelberger Straße "um Schlag sechs" eine größere Menschenmenge gesehen hatte. Sie flüchtete in ihr Auto und fuhr davon, ärgert sich aber doch ein bisschen darüber, dass sie das Treiben nicht länger verfolgt habe – allein schon, um herauszufinden, ob es sich hier um Einheimische oder um Auswärtige handelte. Tatsächlich dürften wohl nicht allzu viele Schriesheimer von dieser Aktion etwas mitbekommen haben, denn um 18 Uhr ist mit dem nahenden Geschäftsschluss die Innenstadt recht schwach belebt.

Von diesem ersten "Montagsspaziergang" Schriesheims gibt es auf "Twitter" ein gut zweiminütiges Video ohne Ton, auf dem die Teilnehmer die Linde im Strahlenberger Schulhof umrunden und dann die Treppe zur Volkshochschule hinaufgehen. Offenbar wurden keine Parolen gerufen, allerdings sind etliche Kinder zu sehen, die wohl auch eine Martinszuglaterne dabei hatten. Auf den ersten Blick waren es auch eher mehr als die Polizeischätzung von 90 Personen, die sich hier versammelt hatten. Zu Zwischenfällen kam es nicht, allerdings wurden auch keine Masken getragen.

Bereits seit dem Montag vor Weihnachten kam es in der gesamten Region zu den ersten "Montagsspaziergängen", darunter am 27. Dezember auch erstmals in Ladenburg mit 40 Personen. Die erste Vermutung von Ordnungsamtsleiter Weitz, dass die Ladenburger am Montag erstmals nach Schriesheim ausgewichen sein könnten, bestätigte sich nicht: Auch in der Römerstadt waren an diesem Tag rund 35 Personen zusammengekommen, in der gesamten Region waren es an diesem Tag knapp 6000.