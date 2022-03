Von Katharina Schröder

Ladenburg. Die Invasion der russischen Armee in der Ukraine bewegt auch die Menschen in der Römerstadt. Der Verein Int.Akt, die örtliche SPD, Bündnis 90/Die Grünen und der BUND haben sich zusammengetan und organisieren eine Sammelaktion für Hygieneartikel am kommenden Samstag, 5. März, zwischen 11 und 14 Uhr Am Sägewerk 22. Und auch die Freiwillige Feuerwehr hat schon Materialien zur Verfügung gestellt. Erste Menschen aus der Ukraine sind bereits in Ladenburg angekommen, darunter auch Minderjährige, wie Sabine Weil von Int.Akt. mitteilt.

"Wir nutzen die Erfahrung, die wir mit der Kleiderkammer sammeln konnten", sagt Weil im Gespräch mit der RNZ. Die Sammelaktion am Samstag soll geordnet ablaufen. "Wir versuchen im Vorfeld, an alles zu denken", sagt Weil. So seien für die Aktion bereits Helfer eingeteilt, die den Verkehr regeln sollen, und es gebe Parkplätze. Die Lagerhalle, die den Organisatoren kurzfristig zur Verfügung gestellt wurde, steht aktuell leer und gehört zu einer Schwetzinger Firma. Für die kommenden acht Wochen können die Helfer dort Sachspenden für die Ukraine sammeln. Und das ist gut, denn: "Wir haben nicht vor, es bei einer einmaligen Aktion zu belassen", sagt Markus Bündig, SPD-Ortsvereinsvorsitzender. Wie häufig die Sammelstelle öffnen werde, sei aber noch nicht klar.

Hintergrund > Das wird benötigt:Seife, Zahnbürsten und -pasten, kleine Handtücher, Waschlappen, Bürsten, Shampoos, Duschgels, Deos, Damenbinden, Tampons. > Geldspenden für Transport und Einkäufe an: THAT'S WHYnheim e.V., IBAN: DE 7867.0923.0000.3402.2615, Verwendungszweck: Hygienepakete für die Ukraine. > Spendenannahme in Ladenburg: Die Hygieneartikel werden am Samstag, 5. März, von 11 bis 14 Uhr angenommen an der Adresse Am Sägewerk 22. krs

Für den Transport der Hygieneartikel arbeiten die Ladenburger Organisatoren mit dem Weinheimer Verein That’s Whynheim zusammen, der wiederum zum Netzwerk der Hilfsorganisation Gain (Global Aid Network) gehört. "Wir liefern die Helfer vor Ort und hoffentlich die Spenden. Gain wird die Artikel dann weiterbringen", sagt Weil. Die Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation ist nichts Neues für die Ladenburgerin. "Wir arbeiten schon bei der Kleiderkammer eng zusammen mit Gain", erklärt sie. "Das ist ein toller Partner, da wissen wir, dass die Sachen ankommen."

Los ging die Hilfs- und Sammelaktion mit Anfragen an Int.Akt. "Uns haben Privatleute angeschrieben und gefragt, wie sie helfen können. Dann haben wir bei der Stadt angefragt." Parallel hat auch Bündig sich bei der Stadt gemeldet, die die Hilfswilligen dann zusammenbrachte. Und die Verwaltung sicherte zu, gegebenenfalls bei der Müllentsorgung zu helfen. Denn nicht immer würden auch verwendbare Dinge gespendet, verweist Weil auf Erfahrungen aus der Kleiderkammer. Wichtig ist, dass es bei der Sammelaktion nur um Hygieneartikel geht. "Das ist die Vorgabe, die Gain macht, und ich denke, das ist auch gut, damit es übersichtlich bleibt." Sonst mache man den Menschen an den Grenzen womöglich mehr Arbeit, als dass man helfe.

Auch die Ladenburger Feuerwehr hat Material gespendet. Die Wehrmitglieder Josef Karlberger und Reiner Storch sind am Mittwochmorgen in einem Konvoi mit den Kameraden aus Schriesheim und Schönau nach Fellbach gefahren. Die Lkw-Ladung aus der Römerstadt umfasste zwei Zelte für den Katastrophenschutz, 20 Feldbetten, verschiedene Löschschläuche, Pumpen, um Schmutzwasser abzupumpen, und Verbandsmaterial. Das teilte Kommandant Pascal Löffelhardt mit. "Wir sind hier aber trotzdem für den Katastrophenfall ausgerüstet", betont er. Mehr könne die Wehr aber nicht mehr spenden. Höchstens noch Helme, wenn der Technische Ausschuss in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch genehmigt, dass die Ladenburger Wehr neue Helme für den Einsatz bekommt. Dann werde man die alten der Ukraine zu Verfügung stellen, sagt Löffelhardt – sofern diese gebraucht werden. Denn bis die Ladenburger ihre neuen Helme haben, werden noch einige Wochen vergehen.

Dass bereits Menschen aus der Ukraine in Ladenburg angekommen sind, bestätigt Weil. Genauer will sie aber nicht darauf eingehen, da darunter auch Minderjährige sind. "Unser Ziel ist jetzt, dass wir die Minderjährigen in die Schulen kriegen", sagt sie. "Ein strukturierter Alltag ist wichtig, auch für traumatisierte Kinder." Einfach sei das aber nicht. Denn die Menschen seien mit einem Touristenvisum nach Deutschland gekommen, und das ermögliche keinen Schulbesuch. "Wir hoffen auf ein großes Herz der Schulen. "Aktuell seien die Menschen bei Freunden und Verwandten untergekommen und seien versorgt, meint Weil. Wenn das nicht mehr möglich ist, wird es schwierig in Ladenburg. Denn die Stadt hat schon jetzt kaum genügend Unterkünfte. Wohnungen werden dringend gesucht.