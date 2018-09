Die SGL um Rückraumschütze Philipp Jaeger (Mitte) war zuletzt gut in Form. Auch im Derby am Samstag? Foto: vaf

Hirschberg. (ze) Es ist ein besonderes Spiel, zu dem die Fans aus dem jeweils anderen Ortsteil gerne hinpilgern. In der 3. Handballbundesliga Ost steht am Samstag, 29. September, 20 Uhr, in der Sachsenhalle das Ortsderby an: zwischen dem Turnverein "Germania" Großsachsen (TVG) und der Sportgemeinde Leutershausen (SGL). In beiden Mannschaften ist die Stimmung bestens. Immerhin konnte der TVG am letzten Spieltag beim MSG Groß-Bieberau/Modau den ersten Saisonsieg einfahren. "Den wichtigen Auswärtssieg konnten wir gut gebrauchen", kommentierte TVG-Manager Fritz Mayer den ersten Saisonerfolg.

Die Mannschaft der SGL kann sogar auf eine kleine Serie von drei Siegen in Folge zurückblicken, nachdem der Saisonstart etwas holprig war. Nach der Niederlage in Großsachsen in der vergangenen Saison ist man bei der SGL allerdings gewarnt. "Wir wollen das besser machen als im letzten Jahr", betonte SGL-Pressesprecher Tillmann Bauer.

Mark Wetzel, Sportlicher Leiter, hat schon einige Derbys miterlebt. "Auf dem Papier stehen wir vielleicht aktuell besser da, aber Großsachsen hat mehr Derby-Erfahrung", urteilt er. "Für viele unserer Spieler ist so eine Partie neu." Auch für Frank Schmitt:"Für mich ist es das erste Derby mit Leutershausen", sagt der Cheftrainer, "man merkt, wie gespannt die Leute sind - jeder redet nur noch vom Derby."

Aus Sicht von Schmitt wird es spannend: "Es ist für uns ein schweres Auswärtsspiel, und Großsachsen steht unter Druck und braucht dringend Punkte. Das ist ein 50:50-Spiel." Zumal er noch immer auf Kapitän Niklas Ruß, Rückraumschütze Felix Jaeger und Außen Marvin Karpstein verzichten muss. Zudem hat sich Linksaußen Simon Schwerdtfeger im Training schwer an der Schulter verletzt und wird Leutershausen lange fehlen.

Info: Karten fürs Derby sind in der Geschäftsstelle des TVG erhältlich, und am Samstag werden laut Geschäftsstellenleiterin Olga Wolf voraussichtlich noch Karten für Stehplätze an der Abendkasse zur Verfügung stehen.