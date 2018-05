Ladenburg. (stu) Der Start in die Saison ist dem städtischen Freibad gelungen. Eine deutliche Steigerung der Besucherzahlen haben Bürgermeister Stefan Schmutz und der Betriebsleiter des Bades, Jörg Leppert, zwar erwartet - aber dass so viele Besucher wie am vergangenen Wochenende ins Freibad strömen, das war dann doch eine Überraschung. 3000 bis 4000 Gäste kommen derzeit täglich in die städtische Einrichtung. Daher ist die Hoffnung beim Bürgermeister groß, dass sich der Zuschussbedarf des Freibades von derzeit 450.000 Euro jährlich in dieser Saison reduzieren lässt.

Der Besucheransturm sei nach Auffassung Lepperts auch darauf zurückzuführen, dass sein Team zuletzt viele Gäste aus der Nachbarkommune Ilvesheim begrüßte. Da die Becken des Ilvesheimer Freibad undicht sind und Wasser verlieren, entschlossen sich die Entscheidungsträger der Inselgemeinde, die Einrichtung in diesem Jahr nicht mehr zu öffnen. Geplant ist, dass das Ilvesheimer Freibad erst nach der Badesaison 2018 renoviert werden soll. Viele Ilvesheimer nehmen das Kooperationsangebot der Kommunen Ladenburg und Ilvesheim an und fahren entweder mit dem eigenen Auto oder mit dem kostenlosen Shuttlebus nach Ladenburg.

Ein weiterer Grund für den Besucheransturm ist laut Leppert die gesteigerte Attraktivität der Schwimmstätte, die durch einige Investitionen des Freibad Fördervereins (FFL) erhöht wurde. Der für 12.000 Euro angeschaffte Spielbereich "Dorfplatz" wird von den jüngsten Badegästen sehr gut angenommen. Genau wie die neue Slackline-Anlage. "Alles läuft gesittet ab", meinte Bademeister Leppert, der übrigens auch ein Auge auf die Wasserrutsche werfen muss. Ganz wilde Akrobaten bekommen von ihm die Gelbe Karte gezeigt, wenn der Übermut mit den Rutschennutzern durchgeht. Die Familienrutsche ist mit circa 100.000 Euro die bisher größte Investition der Freibadförderer.

Die FFL-Mitglieder haben in den letzten Tagen noch einmal kräftig Hand angelegt, um das versprochene Geburtstagshaus zu eröffnen. Vorsitzende Carola Sturm und der technische Leiter Walter Dehnel hatten die Idee, ein Kinderhaus gegenüber dem Spielplatz aufzubauen, dass die jüngsten Badegäste nun in Beschlag nehmen können.

Das Holzhaus mit Terrasse kann für Kindergeburtstage gemietet werden. Diese Idee findet Bürgermeister Schmutz "einfach Klasse". Wer das Geburtstagshaus reservieren möchte, muss allerdings den Termin am Eingang des Freibades rechtzeitig anmelden- und eine Spende an den FFL in Höhe von mindestens zehn Euro gezahlt werden. Auch die Hinterlegung des Personalausweises sei erforderlich, da das Geburtshaus so übergeben werden soll, wie es der Nutzer vorgefunden hat.

Beim Aufbau des Kinderhauses konnte sich der FFL auf viele fleißige Helfer verlassen. Ex-Bürgermeister Rainer Ziegler, der Mitglied im FFL ist, brachte seinen Erfahrungsschatz als Hobbyhandwerker ein. "In der letzten Woche habe ich ein Gartenhäuschen bei meinem Sohn aufgebaut", sagte Ziegler, dem Streichen und Zimmern Freude bereitet. Auch die DLRG-Vertreter Jochen Quintel und Gerhard Rühle packten ebenso mit an wie die FFL-Vorstandsmitglieder Brigitte Hess und Dirk Ziegelmeier. Norbert Meyer bestätigte seinen Ruf als "Schrauber vor dem Herrn", sodass das Bauwerk für die Kinder in drei Tagen aufgebaut werden konnte.