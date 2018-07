Weinheim. (keke) Ulan Bator: War das nicht ursprünglich ein Zentrum buddhistischer Nomaden, ist heute die Hauptstadt der Mongolei und zugleich die kälteste Hauptstadt der Welt? Genau. Ulan & Bator, das sind aber auch Sebastian Rüger und Frank Smilgies, ihres Zeichens Kleinkunstpreisträger und Deutschlands feinste Absurdisten.

Von denen wiederum aber niemand so genau weiß, wer nun wer ist. So viel zum Verständnis für all diejenigen, die am Freitagabend die "Irreparable"- Zwei-Mann-Show des Anarcho-Doppelpacks auf der Bühne des "Theaters am Teich" (TaT) verpasst haben.

"Mitdenken Pflicht!", müsste allerdings schon am Eingang oder beim Kauf der Eintrittskarten stehen, um das Publikum vorzuwarnen. Denn wer bei Ulan & Bator Einlass begehrt, sollte seinen grauen Gehirnzellen schon vorher ein spezielles "Warm up" gegönnt und sie auf Höchstleistung programmiert haben.

Einfach "Herkommen, Hinsetzen und Bespaßung" zu erwarten, geht bei Ulan & Bator nicht. Wer diesen Dreiklang "normalen" Kabaretts erwartet, ist an der falschen Adresse und am falschen Ort. Stattdessen sollte man bereit sein, mit-, vor allem aber "um die Ecke denken" zu wollen, um an dem Programm der beiden etwas schrägen Vögel Gefallen zu finden.

Doch wer sich auf groteske Dada-Wortspiele im Wechsel mit absurden Slapstick-Einlagen sowie scheinbar unterirdisch Albernes auf geistig hoher Meta-Ebene einlässt, der geht nach zweieinhalb unterhaltsamen Stunden mit dem Gefühl nach Hause: "Was für ein krasser Abend war das denn!"

Schade um diejenigen Zuschauer, die sich nach einem zugegeben etwas zähflüssigen Anfang ("Wenn sich zwei erwachsene Männer Strickmützen mit einem Bommel aufsetzen: Soll das lustig sein?") bald wieder auf den Heimweg machten. Sie haben trotz des fehlenden roten (Programm-)Fadens im Wechsel zwischen Szenen-Theater, Kabarett, a-Cappella-Gesang, Comedy und Nonsens ("Geht das jetzt den ganzen Abend so? Ich schau mir ja viel an. Aber so was nicht. Nö!") etwas verpasst.

Ob beim verbalen Stöbern nach "Diabetikersocken in Herrendunkel, also gelb", im größten Sockenkaufhaus der Welt. Dem bitterbösen Lemmingkai-Lied ("Wir sind zu viele. Drum trag was bei und folge uns zum Lemming-Kai") oder einem Gedicht von Theodor Shit-Storm: Ulan & Bator rütteln mit dem Presslufthammer wach.

Sei es beim Malen einer Zukunftsgesellschaft, welche die Namen ihrer Kinder zur Steigerung des Familieneinkommens gegen Markennamen austauscht ("Google, iss deinen Teller leer!", "Viagra, räum dein Zimmer auf!") oder beim Small-Talk im TV-Kulturmagazin "Phrasenbeton" anmischt.

"Isla(h)m bereit für den DFB zu arbeiten?" Auch bei dieser Frage von Ulan - oder ist es jetzt doch Bator? - gilt es für das Publikum die grauen Zellen auf maximale Leistung hochzufahren. Dass dies nicht allen gelingt, beweisen die nur wenigen Lacher an dieser Stelle.

Makaber kommt die "abgekühlte" Beziehungsgeschichte von Hans-Chlodwig und Veronika daher. Seit wann genau diese Beziehung denn abgekühlt sei, will der Seelenklempner von dem "Couch- Potato" wissen: "So ganz konkret seit ihrer Beerdigung."

"Man scannt sich", wird das Leben mit der Drohne zum Alltag, wenn Mann und Frau sich mit dem Personalausweis in der Hand zum "Drohnen füttern" in den Schlosspark begeben. Zum kulturellen Leckerbissen abseitigen Humors und irrsinnigen Vexierspiels gereichen in nahtloser Abfolge der "Nussknacker"-Auftritt von Rudolf "Ulan" Nurejew, die hintersinnige Jahresversammlung der USA-Waffenlobbyisten ("Ich hätte gern drei Kugeln in der Waffe") und der die göttliche Arbeitskraft im Menschen zutage fördernde Business-Yoga-Kurs.

Dessen Chakra letztlich auch den Muskel zwischen den Ohren derjenigen entspannte, die bis zuletzt ausgeharrt hatten und das abgefahrene Duo mit langem Zugaben-Applaus belohnten und zu einem baldigen Wieder(an)kommen aufforderten.