Lob gab es von der Polizei und Bürgermeister Stefan Schmutz (2.v.l.) für Rita Fedel. Sie hielt sich an die Schrittgeschwindigkeit. F.: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. In der Ladenburger Altstadt dürfen die Verkehrsteilnehmer nur Schrittgeschwindigkeit fahren. Mit höchstens sieben Stundenkilometern und nicht schneller müssen die Auto-, aber auch die Radfahrer durch die Altstadt "kriechen".

Dass 88 Prozent der Autos und 95 Prozent des Schwerverkehrs die Vorgaben nicht einhalten, belegt eine von der Stadt beauftragte Verkehrszählung mit gleichzeitiger Geschwindigkeitsmessung. Die Stadt hat es nun schwarz auf weiß: Es gibt ein Problem.

Die Stadt mit Bürgermeister Stefan Schmutz, der örtliche Bund der Selbstständigen (BDS) und die Polizei haben daher den Leitfaden "Mit Köpfchen auf dem Kopfstein" neu aufgelegt. Sie appellierten bei einer Aufklärungskampagne am Dienstag an alle Verkehrsteilnehmer, die Regeln zu beachten.

Auf die Verteilung von Knöllchen wollten die acht beteiligten Beamten verzichten. Der Leiter des Ladenburger Polizei-Reviers, Peter Oechsler, setzt im ersten Schritt auf Information. Er und seine Beamten waren erstaunt: Vielen Verkehrsteilnehmern war gar nicht klar, was Schrittgeschwindigkeit bedeutet.

Das deckt sich mit den Ergebnissen der Verkehrszählung. Es wurden rund 8200 Fahrzeuge überprüft, 2400 Fahrzeugführer hielten sich an die Schrittgeschwindigkeit. 4400 fuhren elf bis 20 Stundenkilometer schnell. Normalerweise wäre wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung für diese Gruppe eine Geldbuße in Höhe von jeweils 15 Euro fällig.

"Ein Pkw fuhr sage und schreibe mit 57 Stundenkilometern durch die Hauptstraße", so Bürgermeister Schmutz. Dafür wären eigentlich ein Bußgeld in Höhe von 570 Euro und drei Punkte in Flensburg fällig gewesen, hätte sich es um eine offizielle Kontrolle gehandelt.

An den Bürgermeister wurden in den letzten Wochen massive Beschwerden herangetragen, weil auf den Altstadtstraßen viel zu schnell gefahren wird. In der Wormser- und Rheingaustraße bildete sich bereits eine Elterninitiative.

Es wurden Hinweisschilder an Häusern angebracht, dass die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit eingehalten werden soll, weil die Eltern ihre Kinder nicht von Rasern gefährdet sehen wollen.

Polizeichef Oechsler ergänzte zwar, dass die Altstadtstraßen nicht als Verkehrsgefahrenpunkt gelten - aber er hält die Aufklärungsaktion für sinnvoll. Die Präsenz der Polizei am Dienstag verfehlte ihre Wirkung nicht.

In der Zeit von 7 bis 11 Uhr wurden von den Beamten 170 Autofahrer, 50 Radfahrer und 40 Fußgänger belehrt. Acht mussten sogar ermahnt werden - die restlichen 252 verhielten sich einwandfrei. Das Ergebnis mache Mut, waren sich Schmutz und Oechsler einig.

Die Stadt selbst kann übrigens keine Geschwindigkeitsmessungen vornehmen. Sie kann der Verkehrsbehörde im Landratsamt aber Messstellen vorschlagen, und die Wünsche der Verwaltung werden meist umgesetzt.

Auch die Polizei zeigt in den nächsten Tagen und Wochen in der Altstadt Präsenz. Bei Belehrungen wird es dann aber nicht mehr bleiben. Wer zu schnell fährt, dem wird das finanziell wehtun. Der Bürgermeister und der Polizeirat empfehlen den Verkehrsteilnehmern einen Blick in den kleinen Leitfaden.

Auch weil Ladenburg sich als Stadt für Gäste und Touristen noch stärker positionieren will, sieht Schmutz Handlungsbedarf. Würde die Einführung einer Fußgängerzone die gewünschte Verbesserung bringen? Schmutz weiß, dass dies ein heißes Eisen ist. Vor den Kommunalwahlen wird das Thema wohl wieder diskutiert. Der Bürgermeister positionierte sich nicht.

Wichtig ist es ihm, den ruhenden Verkehr zu kontrollieren. Weil ein Gemeindeverkehrsbediensteter eine halbe Stelle für die Personalratsarbeit beansprucht, hat die Stadt einen neuen Mitarbeiter eingestellt, der den ruhenden Verkehr kontrolliert.

Bernd Noll-Hussong ist seit ein paar Wochen auf Ladenburgs Straßen und Plätzen unterwegs. Der städtische Angestellte war zuvor beim THW Heilbronn beschäftigt und hat in Ladenburg eine Halbtagsstelle bekommen, in der er die Überwachungsstunden seines halbtags freigestellten Kollegen übernimmt.