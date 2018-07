Weinheim. (pol/rl) Auf falsche Polizeibeamte fiel am Freitagabend eine 78-jährige Weinheimerin herein. Gegen 20.45 Uhr rief bei der Frau ein Mann an, der sich als Kripo-Beamter ausgab. Er sagte, dass Einbrecher in Weinheim unterwegs seien und die Wohnung der Frau auf einer Liste der Einbrecher stehen würde.

Gezielt fragte der Anrufer die 78-Jährige nach Bargeld, Schmuck und ihrer EC-Karte aus. Schließlich teilte die Frau den Tätern auch die PIN ihrer EC-Karte mit und warf auf Anweisung die dazugehörige Karte aus dem Fenster. Dort wurde die Karte von einem etwa 25-jährigen Mann mit dunkler Kapuzenjacke "abgeholt".

Da die Frau erst nach zwei Stunden die Polizei verständigte, verliefen die Fahndungsmaßnahmen ergebnislos.

Wer in der Körnerstraße verdächtige Personen gesehen hat oder gar den Abholer mit Kapuzenjacke, sollte die Polizei unter der 06201/1003-0 Bescheid geben.

Die Polizei rät dringend, die folgenden Ratschläge zu beherzigen: