Von Carolin Etzold und Katharina Schröder

Ladenburg. Kritisch sein, den Finger in die Wunden von Schule und Gesellschaft legen, das war immer unser Selbstverständnis als Chefredaktion der "Tempus" des Ladenburger Carl-Benz-Gymnasiums (CBG). Für unsere Arbeit wurden wir bei Schülerzeitungs-Wettbewerben stets gelobt und mit Auszeichnungen belohnt. Die Jurys des Landes- und Bundeswettbewerbs der Jugendpresse, des Verbands der Jungen Presse und des Magazins "Spiegel" waren sich einig: Eine Schülerzeitung muss "unbequem sein" und darf kein Blatt vor den Mund nehmen.

Schülerzeitungen staatlicher Schulen fallen laut Jugendpresse BW, dem Verband für junge Medienmacher in Baden-Württemberg, unter das Gesetz der Pressefreiheit, wenn sie von Schülern ohne Beteiligung der Schule erarbeitet werden. Es darf also keine Zensur durch die Schulverwaltung vorgenommen werden.

Hintergrund Definition: Eine Schülerzeitung ist eine von Schülern für Schüler herausgegebene Zeitschrift. Die Redaktion kann sich von einem Lehrer ihrer Wahl beraten lassen, aber letztlich hat er keine Entscheidungsbefugnis und trägt auch keine Mitverantwortung. V.i.S.d.P: Wenn der Verantwortliche im Sinne des Presserechts ein Schüler ist, unterliegt die [+] Lesen Sie mehr Definition: Eine Schülerzeitung ist eine von Schülern für Schüler herausgegebene Zeitschrift. Die Redaktion kann sich von einem Lehrer ihrer Wahl beraten lassen, aber letztlich hat er keine Entscheidungsbefugnis und trägt auch keine Mitverantwortung. V.i.S.d.P: Wenn der Verantwortliche im Sinne des Presserechts ein Schüler ist, unterliegt die Schülerzeitung dem Zensurverbot durch die Schulleitung. Steht hier aber der Name des Schulleiters, hat er Entscheidungsbefugnis. Keine Genehmigungspflicht: Das Herausgeben einer Schülerzeitschrift muss vom Schulleiter nicht genehmigt werden, man muss es ihm aber mitteilen. Der Schulleiter kann drei Tage vor dem geplanten Verkauf ein Exemplar zur Ansicht verlangen, aber nicht, um die Artikel zu zensieren. Vertriebsverbot: Das einzige Mittel, das der Direktor gegen eine Schülerzeitung in der Hand hat, ist das Vertriebsverbot, also das Verbot, die Schülerzeitung auf dem Schulgelände zu verkaufen. Davor muss er aber die Schulkonferenz anhören. Rechte und Pflichten: Der Gesetzgeber hat den Schülerzeitungsmachern eine starke Stellung gegeben. Die Pressefreiheit bedeutet aber auch, dass die Herausgeber und Redakteure die volle presse-, straf- und zivilrechtliche Verantwortung tragen. krs Quelle: Jugendpresse BW

Pressefreiheit verstanden wir am CBG immer als Selbstverständlichkeit. Von der Unterstufe bis zur Oberstufe konnten die Mitglieder unserer bis zu 60 Schüler starken Redaktion schreiben, was sie, die Schule oder die Gesellschaft bewegte. Bei besonders brisanten Themen lag die Entscheidung bei der Redaktion. Oft gab es außerordentliche Redaktionssitzungen, in denen diskutiert und abgestimmt wurde, ob der betreffende kritische Beitrag gedruckt wird.

Das Paradebeispiel für lange Sitzungen und unsere Freiheit von Zensur war der Artikel "Mathe-Abi-Hack". Darin beschrieb ein Redakteur, wie man beim Mathe-Abitur am Computer Sicherheitsmaßnahmen umgehen und so schummeln könne. Die anschließende Welle der Reaktionen auf den Artikel war riesig. Bundesweit erregten wir Aufsehen.

Heute sind graphische Taschenrechner oder Computeralgebra-Systeme nicht mehr im Abitur in Baden-Württemberg erlaubt. Einige Lehrer gaben unserem Artikel die Schuld für diesen Erlass des Kultusministeriums. Dieses begründet die Entscheidung aber damit, dass Chancengleichheit durch Updates der verschiedenen Systeme nicht mehr gewährleistet sei. Bundesweit löste auch eine Fotostrecke Diskussionen aus, in der wir knapp bekleidete Lehrer auf Autos ablichteten und damit sexistische Autowerbung kritisierten.

Auch schulintern gab es wegen der Berichterstattung in der "Tempus" oft Ärger. Eine Redakteurin wechselte in der Oberstufe einen Kurs, weil der leitende Lehrer etwas an ihren Artikeln auszusetzen hatte. Solche Ereignisse hielten uns aber nicht von kritischen Beiträgen ab. Unsere Schülerzeitung sahen wir als Mittel, Diskussionen und Meinungsaustausch an die Schule zu bringen. Wir gingen davon aus, dass diese Einstellung bei anderen Schülerzeitungen ähnlich ist.

Ironischerweise wurden wir bei einem der Wettbewerbe, die kritische Beiträge lobten, zum ersten Mal mit Zensur bei einer Schülerzeitung konfrontiert. Bei Preisverleihungen kamen wir immer mit anderen Jungredakteuren aus ganz Deutschland in Kontakt und tauschten uns aus. Dabei kam das Thema V.i.S.d.P. (Verantwortlich im Sinne des Presserechts) auf. Angegeben wird die Person, die für den Inhalt der Zeitung verantwortlich ist. Bei uns war das immer ein volljähriges Redaktionsmitglied. Bei Kollegen einer anderen Schülerzeitung übernahm das die Schulleitung. Dadurch konnte sie jede Ausgabe vor Erscheinen "Korrektur lesen" - und so Inhalte streichen und damit eine Zensur vornehmen.

Die einzige uns bekannte Geschichte, die wir am CBG nicht drucken konnten, war eine Fotostrecke aus dem Lehrerzimmer. Eine Redakteurin wollte die Arbeitsplätze der Lehrer fotografieren, die Schüler sollten raten, zu wem welcher Schreibtisch gehört. Der Versuch, die Fotos zu machen, wurde unterbrochen, die Redakteurin und Schülerzeitungs-AG-Leiter Uli Black mussten zur Schulleitung. Das Betreten des Lehrerzimmers sei Schülern untersagt, hieß es dort. Anstelle der geplanten Fotostrecke setzten wir einen Kommentar über die Einschränkung ins Blatt.

Die Zukunft: Leiter Black gab nach über 16 Jahren die Betreuung der "Tempus" an seine Kollegin Sandra Rieger und Schulsozialarbeiter Patrick Falkenberg ab. Die neue Chefredaktion besteht aus Carolina Braun, Gianna Morando, Lucille Weiser, Amanda Sydlo und Marlon Schick. "Wir wollen das Kritische auf jeden Fall erhalten", kündigt die 16-jährige Morando an.

Info: Carolin Etzold (18) war von 2014 bis zu ihrem Abitur 2017 in der "Tempus"-Chefredaktion tätig. Nach ihrem Abschluss führte sie ihr Weg in den Journalismus, aktuell absolviert sie Praktika bei Radio, Fernsehen und einer Onlinezeitung. Katharina Schröder (21) war fünf Jahre bei der "Tempus", davon zwei in der Chefredaktion. Nach dem Abitur begann sie ein Studium der Slavistik und Geschichte an der Universität Heidelberg. Sie arbeitet als Reporterin für die Rhein-Neckar-Zeitung.