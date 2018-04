Von Matthias Kehl

Edingen-Neckarhausen. Die Fußballvereinslandschaft am Neckar befindet sich im Wandel. Neben der geplanten Fusion von DJK Neckarhausen und der Sportvereinigung Fortuna Edingen, möchte der neugegründete Sportverein (SV) Türkspor Edingen zur kommenden Saison eine weitere Herrenmannschaft auf der Fußballbühne der Doppelgemeinde etablieren. Gemeindeoberhaupt und örtliche Klubs stehen der Vereinsgründung kritisch gegenüber, doch die Vorsitzenden Cengiz Coban und Vedad Özdemir gehen überzeugt ihren Weg, der langfristig in die Landesliga führen soll.

Coban, der auf der ersten Vereinsversammlung am 25. März zum Vorsitzenden gewählt wurde, will mit einem 25-Mann-Kader zur kommenden Saison in der B-Klasse starten. "Ins Vereinsregister sind wir bereits eingetragen, unserem Gründungsantrag müssen noch der Badische Fußballverband und der Deutsche Fußball-Bund zustimmen. Wir sind jedoch optimistisch", sagt Coban. Über 30 Sponsoren bieten sich dem Klub laut dem Vorsitzenden bereits an, der aktuell die vorgegebene Anzahl von mindestens 100 Mitgliedern erfüllt.

Einem ersten Treffen Anfang März im Rathaus, bei dem der Vorsitzende der Islamischen-Gemeinde Dursun Kandogmus Bürgermeister Simon Michler das Projekt der Vereinsgründung präsentierte, folgte drei Wochen später ein weiteres. Bei diesem konnten, zusammen mit Vertreter der anderen Fußballklubs, Platzzeiten für den neuen Verein letztlich erfolgreich ausgelotet werden.

Vereine und Gemeinde äußern sich kritisch zum Vorhaben der Neugründung. "Vonseiten der Gemeindeverwaltung sowie aller bestehenden Fußballvereine wurde versucht, die Vertreter umzustimmen", sagt Bürgermeister Michler und fügt an: "Damit diese sich - wie bisher - bei den örtlichen Vereinen einbringen." Auch von den örtlichen Vereinen erfährt Coban Gegenwind. Diesem stellt sich der 38-Jährige allerdings entgegen: "Wir möchten unseren eigenen Weg gehen und dem sportlichen Erfolg nach oben hin keine Grenzen setzen."

Durch den Abstieg der ersten Mannschaft von Fortuna Edingen bleibt Coban und Vedat Özdemir, die aktuell für die zweite Mannschaft des Klubs aktiv sind, die Chance verwehr, mit ihrem Team aufzusteigen. "Wir waren immer loyal und haben auch Verwandte und Bekannte animiert, für den Verein zu spielen", sagt der zweite Vorsitzende des Vereins Özdemir, der wie Coban die Spielzeit bei der Fortuna zu Ende bringen will.

Andreas Müller, Geschäftsführer von DJK Neckarhausen, hat Bedenken hinsichtlich der Gründung des neuen Fußballklub: "Der Grund der Islamischen Gemeinde einen Fußballverein aufzumachen, ist für uns nicht nachvollziehbar und der Integration gegenläufig".

Unmut äußert auch Martin Kinzig, Spielausschussvorsitzender des FC Viktoria Neckarhausen: "Warum sie nicht versuchen, ihre Fußballer in die bestehenden Vereine zu integrieren, sondern sich vielmehr isolieren, kann ich nur im Rahmen der Völkerverständigung energisch kritisieren."

Den Vorwurf mangelnder Integration weisen Coban, Kandogmus und der zweite Vorsitzende Vedat Özdemir jedoch weit von sich. "Ich kam 1972 als Siebenjähriger nach Deutschland, meine Familie ist hier heimisch geworden", sagt Kandogmus. Coban und Özdemir, gebürtige Mannheimer und seit 1987 mit der Fortuna verbunden, sehen den geplanten Neustart nicht als Abkapselung: "Wir sind Ur-Edinger, fühlen uns hier wohl und sind bestens vernetzt mit unseren Mitbürgern", sagt Özdemir. Auch dass Türkspor lediglich für türkisch-stämmige Fußballer gedacht ist, sei eine Mär, wie Coban erklärt: " Für unseren Kader bieten sich mehrere Deutsche, Italiener und ein Kanadier an. Wir hätten uns auch Multi-Kulti Edingen nennen können."

Die Zielsetzung sei auch, A-Jugendliche aus Edingen-Neckarhausen für Fußball im Herrenbereich zu begeistern. "Als junger Kerl hatte ich mit 18 Jahren viele Flausen im Kopf und wollte lieber in die Disco als auf den Platz", erzählt Coban. Heute will er Jugendliche animieren, weniger in den Straßen "rumzulungern" und ihre Energie stattdessen im Sport zu bündeln. Eine eigene Jugendabteilung stelle man aber nicht, sagt Coban, der betont, dass es dem SV Türkspor nicht darum gehe, Spieler abzuwerben. "Unsere Türen stehen aber für jeden offen", fügt er an.

Udo Döbele, Teammanger von Fortuna Edingen, bedauert den Weggang von Coban und Özdemir. "Es ist sehr schade, dass zwei Ur-Edinger Spieler unseren Verein nun verlassen", sagt er und ergänzt: "Wir müssen schauen, wie es mit der zweiten Mannschaft nun weitergeht". Coban und Özdemir wollen mit dem SV Türkspor ihren eigenen Weg gehen - gegen alle Widerstände.