Ein Jahr lang haben die Schüler das Stück "Max und die Zaubertrommel" einstudiert, in dem jede Rolle zur Hauptrolle wurde. Foto: Dorn

Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Wenn es jemanden gibt, der so richtige Begeisterung versprühen kann, dann ist das Katrin Birkenstock mit ihrer Musical-AG und dem Grundschulchor der Martin-Stöhr-Schule. Kein Wunder also, dass die Aula am Wochenende zweimal brechend voll ist und alle Karten für die Aufführung des neuen Stücks längst ausverkauft sind.

Ein Jahr lang haben die Schüler unter Birkenstocks Leitung ihr aktuelles Stück "Max und die Zaubertrommel" einstudiert. In ein Kaufhaus entführt diesmal die selbst gebaute und gemalte Bühnenkulisse.

Zwischen bunt behängten Kleiderstangen, Schildern mit Schnäppchenangeboten und all den vielen kleinen Details, die diese jährlichen Aufführungen immer so liebenswert machen, winkt ein smart gekleideter "Mr. Profit" (Robin Lumma) die Passanten zum Power-Shopping herbei. Für Max (Bastian Birkenstock) gibt es aber wohl kaum etwas "Ätzenderes" als den samstäglichen Einkaufsbummel mit seiner Mutter, in deren Rolle sich die eigentlich zartgliedrige Jule Probst zu einem eindrucksvoll resoluten Wesen mausert.

Der ganze Kaufrausch in den übervollen Kaufhäusern ist für Max die pure Hölle. Er sehnt sich nach einer Insel, wo er einfach nur seine Ruhe hätte. Und da geschieht ein Wunder: Ein Trödler mit betörend schönem Gesang (Antonia Lang) kommt vorbei und schenkt Max eine alte Trommel.

Eigentlich weiß er gar nicht, was er mit dem vergammelten Ding soll, aber während er so dasitzt und wartet, bis seine kaufwütige Mutter zwischen Kleiderstangen und Wühltischen wieder hervorkommt, schlägt er mit den Händen gelangweilt auf der alten Trommel herum.

Plötzlich ist das hektische Kaufhaus verschwunden. Es wird dunkel und still in der Aula, bunte Heliumballons steigen auf, und Max ist in einer anderen Welt: im fantastischen Reich der Töne. In bunte Gewänder gehüllt, tanzen und singen "die Töne" und drehen sich mit Max im Kreis. Aber sie gefallen nicht nur ihm, sondern auch dem gebieterischen König Gier (Robin Lumma).

In seinem Auftrag stehlen drei schrille Hexen den Menschen ihre Musik. Eine Rolle, an der Stella Batke, Clara Tolksdorf und Marie Hug sichtlich großen Spaß haben. Alle drei sind ganz versessen darauf, Max die Zaubertrommel samt aller Töne abzujagen. Wer von ihnen ihn haben darf, entscheidet erst das "Würfellied".

Nur der zartfühlende warme "rote Ton" (Marlene Nast) kann am Ende entkommen. Mit ihm zusammen versucht Max, die anderen Töne aus König Giers Burg zu befreien. Vielleicht gelingt es ja, mit Hilfe der Tonleiter das Verlies im Turm zu erklimmen…

Das Schönste vielleicht an Birkenstocks Musicals ist, dass dort jede Rolle zur Hauptrolle wird. Denn sie hat die wunderbare Gabe, für jedes Kind genau die passende Rolle zu finden. Und so ist auch der Grundschul-Chor viel mehr als nur stimmliche Verstärkung am Rand der Bühne.

Ein buntes T-Shirt und ein Stirnband aus Pappe, mehr brauchen die Chorkinder gar nicht, um alle Herzen zum Schmelzen zu bringen. Die strahlenden Augen der Kinder und eine hinreißende Choreografie machen allein schon den Chor zu einem echten Hingucker.

Auch die schwarz gekleideten Wachen von König Gier gehen beim rockigen Lanzentanz ganz auf in ihrer Rolle. Und Robin Lumma gibt herrlich den nimmersatten König Gier, der seine Bediensteten herumkommandiert und sich ansonsten von seinem Volk feiern lässt. Starke Darsteller, tolle Soli und eine zauberhafte Choreografie - Katrin Birkenstock kann stolz sein.

Auf sich selbst, vor allem aber auf die Kinder, die einem begeisterten Eltern-Publikum gezeigt haben, wie talentiert sie sind.