Von Philipp Weber

Weinheim. Die Gewerkschafter haben ihre Ankündigung wahr gemacht: Nachdem die Firma Star Produktions und ihr Hauptauftraggeber "Dalli" das Aus für über 250 Jobs in Weinheim bekannt gegeben hatten, berief die "Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie" (IGBCE) zuletzt eine Mitgliederversammlung ein. "Mein Kollege Frank Kessler hat die Versammlung geleitet und uns die Verträge mitgebracht, die den Mitarbeitern zur Unterschrift vorliegen", so der Mannheimer IGBCE-Bezirksleiter Detlev Stutter.

Der Mannheimer IGBCE-Bezirksleiter Detlev Stutter. ​Foto: privat

Stutter hatte den Umgang des Haushaltsmittel-Herstellers mit den Beschäftigten Anfang Februar scharf kritisiert. Obwohl die Firma in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber "Dalli" einen Sozialplan vorgelegt hatte. Nach einer genauen Überprüfung der Verträge sieht er sich bestätigt: "Das ist durchaus rechtens. Firmenleitung und Betriebsrat haben ja unterzeichnet. Aber mit Anspruch und Moral hat das nichts zu tun."

So gebe es für die Beschäftigten keine Abfindung. Stattdessen blieben ihnen nunmehr zwei Optionen, erklärt Stutter: unterschreiben oder klagen. "Sie können einen Vertrag mit einer Beschäftigungsgesellschaft unterzeichnen, wie es das Unternehmen vorschlägt." Hier würden die Betroffenen bis zu sieben Monate bleiben - für 80 Prozent ihres bisherigen Verdiensts. Kommt in den ersten vier Monaten ein Beschäftigungsverhältnis mit einem anderen Arbeitgeber zustande, locken "Sprinterprämien" von bis zu 4500 Euro, sagt Stutter.

Die Alternative ist, den Vertrag nicht zu unterzeichnen. Die Gewerkschaft gewähre jedem Beratung und Rechtsschutz: "Dann können die Arbeitnehmer eine Kündigungsschutzklage einreichen." In der Regel komme dabei eine Abfindung heraus: "Üblich ist ein halbes Gehalt pro Beschäftigungsjahr." Das Problem dabei ist: Viel länger als sechs Jahre sind nur wenige hier angestellt gewesen. "Für die meisten würde sich die Summe auf rund 5500 Euro belaufen", erklärt der IGBCE-Bezirksleiter - und fügt an: "Das ist der traurige Stand der Dinge."

Traurig auch deshalb, weil viele der Betroffenen gering qualifizierte oder angelernte Tätigkeiten ausgeübt haben. Hierzu muss die IGBCE noch eine bedenkliche Rechnung aufmachen: "Zählt man die Arbeitsplatzverluste bei Reckitt Benckiser in Ladenburg und Star Produktions in Weinheim zusammen, sind innerhalb kurzer Zeit rund 500 derartige Jobs in der Region weggebrochen", so Stutter: "Diese Arbeitsplätze kommen auch nicht mehr zurück, jedenfalls nicht in dieser Größenordnung." Auch von der Beschäftigungsgesellschaft erhofft er sich wenig. Es handle sich um ein Unternehmen, das im Ruhrgebiet ansässig ist. Die Firma eröffne nun eine Zweigstelle in Worms. "Wobei die Sache mit Worms eher zweitrangig ist, die Gespräche mit den Betroffenen werden ja in Weinheim geführt", sagt Stutter.

Was ihn wundert, ist die Auswahl der Firma: "Ich will ja keinem Unternehmen zu nahe treten. Aber wenn eine Vermittlungsfirma bislang in Nordrhein-Westfalen tätig war, dürfte sie hier bislang kaum Kontakte aufgebaut haben." Die aber sind dringend vonnöten, wenn Arbeitskräfte vermittelt werden sollen: "Jedenfalls, wenn dies das Ziel ist", sagt er.

Ein weiterer Kritikpunkt des Gewerkschafters betrifft indessen andere Arbeitnehmervertreter. Konkret: den Betriebsrat von Star Produktions: "Leider muss ich immer wieder darauf verweisen, dass diese Regelungen zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat ausgehandelt worden sind."

Das Arbeitnehmer-Gremium habe unterschrieben, ohne sich von der Gewerkschaft beraten zu lassen: "Dabei lassen die Firmen solche Vertragswerke von Juristen erarbeiten. Wer sich nicht auskennt, hat keine Chance", sagt er. Hätte es die gegeben, wenn Experten rangedurft hätten? Darüber will er nicht spekulieren. Nur so viel: "Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren."