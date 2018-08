Am Spannbarren zeigten die Mädchen vom Geräteturnen beim SGL-Familiennachmittag in der Heinrich-Beck-Halle ihr Können. Foto: Kreutzer

Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. Selbst Traditionsveranstaltungen wie der Familiennachmittag der Sportgemeinde Leutershausen (SGL) in der Heinrich-Beck-Halle, bei dem die jüngsten Vereinsmitglieder ihr Können präsentieren, leiden manchmal unter den Unwegsamkeiten des Wetters. Schnee und glatte Straßen verhinderten nämlich, dass Utensilien für den Auftritt der Kinder des Zirkus Salazar von Großsachsen nach Leutershausen gebracht werden konnten. "Der dafür vorgesehene Transporter ist nicht ganz wintertauglich", erläuterte die Organisatorin des Familiennachmittags, Melanie Hofmann, die Absage der "Zirkusvariationen".

So waren sofort die "Kuscheltierdompteure" der Kindergartengruppe an der Reihe. Doch auch deren Auftritt verzögerte sich etwas, denn einige der Kuscheltiere waren plötzlich verschollen. Das gab Eltern und Großeltern unter den mehr als 100 Gästen des Familiennachmittags die Gelegenheit, sich in Richtung "Bühne" zu bewegen, um das Geschehen aus nächster Nähe auf dem Smartphone festzuhalten. Nachdem die Stofftierchen aufgetaucht waren, konnte es endlich losgehen, und die Kinder schwenkten ihre Kuscheltiere von links nach rechts, von oben nach unten und drehten sich mit ihnen im Kreis. Die etwas älteren Kinder aus den Kindergartengruppen zeigten eine Clownsjonglage mit bunten Tüchern. Dann wurde es aber gruselig, riefen doch die Mitglieder der Ballschule die "Geisterstunde" aus.

Weitsprung einmal anders hatten die Kinder aus der Leichtathletik im Programm, gibt es in der Halle doch keine Sprunggrube. Dafür aber weiche Matten, auf denen sie vortrefflich landen konnten. Am Spannbarren zeigten danach die Mädchen von Geräteturnen ihr Können, auch auf der zum "Schwebebalken" umfunktionierten Bank balancierten die Kinder sicher. "Der Holm auf der umgedrehten Bank hat ungefähr die Breite des Schwebebalkens", erklärte Melanie Hofmann. Da aber die Bank nur rund 30 Zentimeter hoch war, fühlten sich die Kinder darauf noch relativ sicher, im Gegensatz zum ein Meter hohen Schwebebalken.

Zurück aus luftigen Höhen ging es tänzerisch mit der Dance-Gruppe auf dem Hallenboden weiter, wo auch die Grundschulkinder den richtigen "Absprung" vorführten. Um Grundelemente des Turnens ging es ebenso beim Auftritt einer weiteren Kindergartengruppe. Einblicke in die Kampfkunst gewährten sodann die Judoka, woraufhin die Tanzmäuse in den Weltraum entflohen.

Natürlich durfte auch das Thema Handball an diesem Nachmittag nicht fehlen, indem die Handballminis das perfekte Passspiel demonstrierten. Passend zum Winterwetter ließen schließlich noch die Eltern und Kinder vom Eltern-Kind-Turnen die Schneeflocken hüpfen.

Der Posaunenchor leitete mit einigen weihnachtlichen Liedern zum eher festlichen Teil des Nachmittags über. Bei gedimmten Licht in der Halle kamen die hell leuchtenden Kerzen am Weihnachtsbaum erst so richtig zur Geltung, und der Nikolaus hatte selbstverständlich Geschenke für die kleinen Vereinsmitglieder mitgebracht. Eine Trinkflasche mit einem Überraschungsinhalt gab es für jeden. Dieser entpuppte sich als Schokoladennikoläuse, und so konnten sich die Kinder nach den anstrengenden Vorführungen gleich stärken.