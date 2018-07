Die Jüngsten waren unter sechs Jahre alt, die Ältesten über 80: Edingen-Neckarhausen hat topfitte Bürger in jedem Alter, wie bei der Sportabzeichen-Verleihung zu sehen war. 42 Erwachsene und 27 Jugendliche erhielten diesmal die Auszeichnung. Foto: Hofmann

Von Joachim Hofmann

Edingen-Neckarhausen. Zahlreiche erfolgreiche Teilnehmer begrüßte Hans Nicht zur diesjährigen Verleihung der Sportabzeichen der Turnvereine Neckarhausen (TVN) und Edingen (TVE) in der Turnhalle in der Porschestraße. Ein besonderes Willkommen richtete das TVN-Vorstandsmitglied an seinen Vorstandskollegen vom Bruderverein TVE, Bernd Grabinger.

Danach ließ der Hausherr in einer kleinen Projektion noch einmal die Aktivitäten zum Erreichen des Sportabzeichens im Bild Revue passieren, bevor er das Mikrofon zur Verleihung der Urkunden an Eva Koch, Klaus Stephan und Hajo Remmers übergab. Ausgezeichnet in den Leistungsstufen Gold, Silber und Bronze wurden 69 erfolgreiche männliche und weibliche Teilnehmer, davon 42 Erwachsene und 27 Jugendliche.

Dabei ergatterten die Sportler 52 Mal Gold, 15 Mal Silber und zwei Mal Bronze. Sein 65. Abzeichen in Folge erlangte Karheinz Ding, der 60 Jahre lang selbst für die Sportabzeichenabnahme verantwortlich zeichnete. Im letzten Jahr hatte der topfitte 83-Jährige seine Tätigkeit als Verantwortlicher niedergelegt.

Ältester Teilnehmer war Christian Teichmann mit 86 Jahren - ebenfalls regelmäßig bei der Sportabzeichenabnahme dabei. Die beiden jüngsten Teilnehmer waren Nikolas Dommermuth und Liam Plounevez, die beide als "Christkinder" am 25. Dezember ihren siebten Geburtstag feiern können. Mit weniger als sechs Lebensjahren nahmen Carin Edelmann und Kaja Tödling außer Konkurrenz teil. Insgesamt hatten diesmal deutlich weniger Teilnehmer bei den Veranstaltungen mitgemacht als im vergangenen Jahr, in dem 103 Sportler an den Start gegangen waren, bedauerte Remmers.

Abschließend dankte Hans Nicht den Betreuern, denn ohne die vielen ehrenamtlichen Prüfer wäre der Erwerb eines Sportabzeichens nicht möglich. In diesem Zusammenhang bedauerte er, dass Hajo Remmers leider aus beruflichen wie familiären Gründen nicht mehr als Verantwortlicher zur Verfügung stehe. Der Abend fand in gemütlichem Beisammensein bei Laugengebäck und Getränken seinen Abschluss.