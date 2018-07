Schriesheim. (fjm) Während in Heidelberg heftig über Sperrzeiten gestritten wird, gibt es in der Weinstadt kaum Diskussionen: "Das ist für uns kein Thema", sagt Ordnungsamtsleiter Dominik Morast. "Wir haben nur ganz vereinzelt mal Beschwerden bezüglich der Lärmbelastung von Gaststätten-Betrieben bekommen." Daher sehe die Verwaltung auch keinen Grund, etwas an den bestehenden Vorschriften zu ändern.

Die richten sich in Schriesheim nach dem neunten Paragrafen im Gaststätten-Gesetz, weil die Stadt keine Sonderregelung dazu erlassen hat: Um 3 Uhr muss unter der Woche spätestens Schluss sein, in der Nacht auf Samstag und Sonntag darf drinnen sogar bis 5 Uhr gefeiert werden.

Ganz ausgenutzt wird das aber von niemandem: Die Bar "Abseits" schließt offiziell auch samstagabends um 3 Uhr nachts, das "Kakadu" ist noch eine Stunde länger geöffnet. Im Außenbereich muss in den Sommermonaten aber schon um 23 Uhr Ruhe herrschen, so Morast.

Das gilt seit diesem Jahr auch für Veranstaltungen wie "Schriesheim jazZt" oder das Straßenfest Anfang September. Eine Ausnahme bleiben nur die Vorschriften für Straußwirtschaften während des Mathaisemarkts. "Unabhängig von Sperrzeiten geht es dabei um die Nachtruhe der Anwohner", sagt Morast.

Einen konkreten Anlass dazu habe es nicht gegeben. "Wir wollten da eine einheitliche Linie fahren." Wenn es dabei zum Beispiel wegen Zugaben einer Band zu "vereinzelten Lärmspitzen" nach 23 Uhr komme, sei das aber kein größeres Problem.

Bisher sei die neue Vorgabe nicht auf größere Kritik gestoßen, sagt Morast. "Wir haben uns dabei an Festen in der Umgebung orientiert und sind im Vorfeld auf die Veranstalter zugekommen. Das ist ein Kompromiss, bei dem sowohl die Veranstalter noch auf ihre Kosten kommen als auch die Interessen der Anwohner gewahrt sind." Wie die neuen Schlusszeiten beim Straßenfest aufgenommen werden, muss sich aber erst noch zeigen.