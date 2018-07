Von Günther Grosch

Mannheim/Weinheim. "Stabil trotz Niedrigzins": Vorstandssprecher Stefan Kleiber brachte die vorläufige Bilanz zu den wichtigsten Kennzahlen des abgelaufenen Geschäftsjahrs kurz und knapp auf den Punkt. Mit einer gegenüber dem Vorjahr von 4,7 auf 4,8 Milliarden Euro leicht gestiegenen Bilanzsumme schloss die Sparkasse Rhein Neckar Nord das Geschäftsjahr 2017 ab. Der Bilanzgewinn vor Steuern liegt bei circa 4,5 Millionen Euro, die Eigenkapitalreserve bei 222 Millionen Euro.

Hintergrund > Bilanzsumme: 4,774 Milliarden Euro. (Vorjahr: 4,688 Milliarden Euro, plus 1,8 Prozent). > Die Kundeneinlagen: 3,390 Milliarden Euro (3,353 Milliarden Euro, plus 1,1 Prozent). > Einlagen von Unternehmen: 685 Millionen Euro (656 Millionen, plus 4,4 Prozent). > Private Einlagen: 2,624 Milliarden Euro (2,591 Milliarden Euro, plus 1,3 Prozent). > Institutionelle Anleger: 81 Millionen Euro (106 Millionen Euro, minus 23,6 Prozent). > Kundenkreditvolumen: 2,571 Milliarden Euro (2,351 Milliarden Euro, plus 9,4 Prozent). > Davon Unternehmen: 1,547 Milliarden Euro (1,406 Milliarden Euro, plus zehn Prozent). > Privat: 1,024 Milliarden Euro (946 Millionen Euro, plus 8,4 Prozent).

Im Kreditgeschäft führte eine hohe Kundennachfrage zu einer Steigerung des Gesamtvolumens um 9,4 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Insbesondere Wohnbaufinanzierungen standen wie auch schon in den Vorjahren mit einem Neugeschäft von fast 172 Millionen Euro (plus 10,1 Prozent) hoch im Kurs. Um fast ein Drittel erhöhten sich Bausparverträge mit einem Gesamtvolumen von 134,3 Millionen Euro: ein Plus von 32 Prozent. Darüber hinaus vermittelte die Immobiliengesellschaft der Sparkasse 156 Immobilien mit einem Gesamtwert von 37,8 Millionen Euro.

Die Einlagenseite weist mit 3,4 Milliarden Euro ein moderates Plus von 1,1 Prozent aus. Auffällig: Vor allem das Volumen täglich fälliger Gelder erhöhte sich überproportional um 5,7 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Der Grund hierfür liege in der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank, die den Sparzins faktisch eliminiere, so Kleiber. "Zumindest bis zum Ende der Ära Draghi" im kommenden Jahr erwartet der Vorstandsvorsitzende keinen entscheidenden Kurswechsel mehr.

Im Wertpapiergeschäft steigerte das Kreditinstitut seinen Absatz um 20,8 Prozent. Etwa 100 Unternehmenskunden mit Einlagen über einer Million Euro traf die Zahlung eines "Verwahrentgelts" in Höhe zwischen 0,4 und 0,5 Prozent. Bei Privatkunden sei auch weiter keine derartige "Strafzahlung" vorgesehen, so Kleiber und die stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Helmut Augustin und Ulrich Sonntag beim gestrigen Bilanzpressegespräch.

"Sehr zufrieden" zeigte sich das Vorstandstrio mit dem Kreditgeschäft, mit dem der Mittelstand und die privaten Häuslebauer "auf breiter Basis versorgt" wurden. Erfolgreich begleitet wurden 34 Existenzgründungen, aus denen rund 100 Arbeitsplätze hervorgingen - oder durch Betriebsübernahmen erhalten blieben.

Gemeinnützige Organisationen in der Region durften sich über fast 600.000 Euro an Spendengeldern und Sponsoring freuen. Hervorzuheben sind die Sparkassenstiftung mit 5,5 Millionen Euro Grundkapital und die Einrichtung einer Stiftergemeinschaft mit einem Startkapital von 200.000 Euro. Unter deren Dach hat der Comedian Bülent Ceylan eine erste Treuhandstiftung mit 100.000 Euro Anfangskapital initiiert. In die Stiftergemeinschaft können weitere Einzelstiftungen eingebracht werden.

Erste Gelder hieraus flossen bereits in die "Frühchenstation" der Kinderklinik. Der Integration von Flüchtlingen dient ein weiteres Projekt. Zeichen setzen hier drei Syrer, die eine Ausbildung bei der Sparkasse absolvieren oder demnächst beginnen. Ulrich Sonntag nannte weitere Zahlen: 2017 beschäftigte die Sparkasse 808 Mitarbeiter. Im Vorjahr waren es 842. Dies entspricht 604 Vollzeitkräften. Die Anzahl der Azubis erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von 46 auf 53. Insgesamt belaufen sich die Personalkosten auf 53,5 Millionen Euro.

Aktuell ist die Bank mit dem prägnanten "roten S" über Mannheim hinaus in der Region an 62 Standorten mit 33 Filialen und 29 Selbstbedienungsstationen vertreten. Das Geschäftsgebiet reicht bis Laudenbach im Norden und Schriesheim im Süden. Im Jahr 2016 war man noch mit 49 Filialen präsent. Der Schließung einer Filiale stehen in der Quadratestadt demnächst zwei Neueröffnungen gegenüber.

Bargeldversorgung bleibt "Teil der Sparkassen-DNA"

Kleiber: "Die Versorgung der Menschen mit Geld ist und bleibt ein wichtiger Teil unserer DNA." Deshalb schließe man "Lücken, die andere reißen". So übernimmt die Sparkasse in der Neckarstadt am "Alten Messplatz" sowie in Seckenheim zwei bisherige Standorte der Deutschen Bank. "Technisch auf den neuesten Stand gebracht, kundenfreundlich, zweckmäßig und eingerichtet auf maximale Diskretion", so Augustin.

Neu ist eine verstärkte Ausrichtung der Sparkasse auf Internationalität. Viele der gewerbetreibenden Kunden seien nicht nur regional, sondern auch international tätig. "Doch sobald die Landesgrenzen überschritten werden, stellen sich den Firmen oft neue Herausforderungen", lieferte Augustin hierzu die Begründung.

Mithilfe einer Partnerschaft mit der "S-International Baden-Württemberg" könne man mit Blick auf die Internationalisierung gewerblicher Kunden leistungsfähiger sowie schneller handeln. Im Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr zeigte sich Kleiber zumindest "verhalten optimistisch".

Höhere Kosten insbesondere durch eine weiter anziehende Regulatorik und auch die sich nicht signifikant ändernde Zinssituation würden sich negativ auswirken: "Wir rechnen mit einem schwierigen Jahr, auf das wir aber gut vorbereitet sind." Auf der anderen Seite, so Kleiber auf Nachfrage, verspüre die Sparkasse derzeit "keinen Druck" mit den Sparkassen Ludwigshafen und Heidelberg eine "Metropol"-Sparkasse zu gründen.