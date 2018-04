Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Mit "hoher Wahrscheinlichkeit", sagte Bürgermeister Simon Michler beim Antrittsbesuch der CDU-Landtagsabgeordneten Julia Philippi gegenüber der RNZ, werde es doch noch einen Zuschuss zur Sozial- und Flüchtlingsunterkunft in der Mannheimer Straße geben. "Wir wollen schauen, dass die Kommunen besser ausgestattet werden", sagte Philippi, die zurzeit unterwegs bei Bürgermeistern und CDU-Ortsverbänden ist, um als Nachfolgerin von Georg Wacker ihren Wahlkreis besser kennenzulernen, wie sie erklärte.

Edingen-Neckarhausen war im vergangenen Jahr eine von fünf Kommunen, die nicht ins eigens aufgelegte Förderprogramm für Flüchtlingsunterkünfte gekommen waren. Bitter vor allem deshalb, weil der Zuschussantrag der Gemeinde frist- und formgerecht eingereicht worden war.

Dennoch kam ein Ablehnungsbescheid. Nun gebe es "mündliche Signale", dass über eine Ausnahmegenehmigung doch noch Gelder fließen könnten. "Es gibt noch einige Dinge abzuklären, und wir wissen auch nicht, wie viel wir kriegen könnten", so Michler weiter. Im April will er dem Gemeinderat hierzu eine Vorlage präsentieren.

Das Thema Flüchtlingsunterbringung und Integration spielte bei Philippis Besuch eine große Rolle: "Das ist im ganzen Kreis ein Thema", meinte sie. "Ein großes Thema", präzisierte Michler. Und eines mit vielen Berührungspunkten zur Landespolitik. Hier gebe es ohnehin so viele, wie "selten zuvor", fand der Bürgermeister.

So ist die Kommune auch im Gespräch mit dem Rhein-Neckar-Kreis, was die Flüchtlingsunterkunft in der Gerberstraße betrifft. Der Kreis hat das ehemalige Dental-Labor vor drei Jahren mit einer Laufzeit von zehn Jahren angemietet und dort zeitweise bis zu 60 geflüchtete Menschen untergebracht. Nun stehe es leer, gleichzeitig brauche die Kommune Platz, schilderte Michler. "Wir sind interessiert und gesprächsbereit, das Gebäude zu einer ortsüblichen Miete zu übernehmen." Wer die Differenz übernehme, sei noch offen. Philippi machte sich Notizen.

Ein weiteres Thema war die Pestalozzi-Schule. "Die Bestandssanierung wäre jetzt möglich", sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Bernd Grabinger. Möglich deshalb, weil das Land inzwischen umgedacht hat und nicht mehr ausschließlich Schulneubauten fördert. "Der Verwaltungstrakt in der Pestalozzi-Schule ist schnellstmöglich dran", meinte Bürgermeister Michler. In den nächsten Tagen werde das Bauamt mit der Schulleitung ein Konzept erarbeiten. Hierbei muss auch der Raumbedarf für die Ganztagsbetreuung und Inklusion einbezogen werden.

Auch das hohe Verkehrsaufkommen in Edingen, der Neubau des letzten Teilabschnitts der L 597 mit Neckarbrücke und die Fortschreibung des Flächennutzungsplans spielte im Gespräch mit Philippi eine Rolle. Am 10. April will der Nachbarschaftsverband darüber informieren, was an Stellungnahmen eingegangen ist. Michler erklärte, der Flächennutzungsplan solle "vieles möglich machen im Gespräch mit den Bürgern". Am 25. April steht der Plan auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung.

Verbunden mit der Einladung zur Eröffnung der Fischkinderstube, voraussichtlich am 8. Juni, sowie zur Partnerschafts-Festwoche im August sprachen Bürgermeister Michler und Philippi davon, die Zusammenarbeit eng zu halten. "Wir treffen uns baldmöglichst wieder", sagte Philippi.