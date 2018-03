Mit wenigen Stunden half Gemeindesozialarbieterin Doris Schmude an der Pestalozzi-Schule in Edingen und an der Graf-von-Oberndorff-Schule in Neckarhausen aus. Seit einigen Wochen ist sie in Rente. Die Gemeinde will nun einen Förderantrag für einen Schulsozialarbeiter stellen. Foto. Dorn

Von Maren Wagner

Edingen-Neckarhausen. Am Dienstag, 30. Mai 2017, knapp 39 Wochen bevor Doris Schmude in der Pestalozzi-Schule vom Kollegium in den Ruhestand verabschiedet wird, befasst sich der Jugendhilfeausschuss des Rhein-Neckar-Kreises mit der Beschlussvorlage Nummer 55/2017. Tagesordnungspunkt sieben ist mit "Schulsozialarbeit" überschrieben. Wenn Schmude das Papier gelesen hat, wird ihr auf Seite fünf eine Fußnote aufgefallen sein. Unter einer Karte, die einen Überblick über Kommunen gibt, deren Grundschulen Schulsozialarbeiter beschäftigen, stehen folgende Sätze: "In den Gemeinden Mühlhausen und Edingen-Neckarhausen wird ebenfalls Schulsozialarbeit angeboten. Hierfür wurde keine Förderung durch den Rhein-Neckar-Kreis beantragt, aus diesem Grund sind die Gemeinden in dieser Auswertung nicht berücksichtigt." So klingt es, wenn im Behördendeutsch fast zwei Jahrzehnte eines Berufslebens zusammengefasst werden.

Ihr Namensschild hängt noch an der Bürotür im Erdgeschoss des Edinger Rathauses. Schmude kümmert sich auf Mini-Job-Basis weiterhin um den Aufbau einer Nachbarschaftshilfe. Als Gemeindesozialarbeiterin aber ist sie in Rente. Im Januar 1994 hatte sie ihre Stelle angetreten. "Ich habe alles gemacht, was sich Lieschen Müller unter Sozialarbeit vorstellt."

Es muss um die Jahrtausendwende herum gewesen sein, sagt Schmude, als sie an die Pestalozzi-Schule kam. Die war damals noch keine Ganztagsschule. Schmude wurde Leiterin des Horts und sprang ein, wenn es in der Schule Probleme gab, die im Alltag nicht mehr zu lösen waren.

Vielleicht 50 Kinder, sagt sie, hat sie in all den Jahren betreut, hat Angebote von Einrichtungen herausgesucht, geprüft, ob das Jugendamt unterstützen kann. Schmude nennt es "Einzelfallhilfe", mehr konnte sie mit ihrem Stundenkontingent nicht leisten. Es hat gereicht, um Eindruck zu hinterlassen.

Autotüren schlagen zu, Fahrräder werden in die metallenen Ständer geschoben, Lehrerinnen eilen durch den Gang. Wo schicke ich die Kinder hin?, fragt Renate Wacker. In Heidelberg gibt es das Zentrum für Psychologische Psychotherapie, in Mannheim das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit. Das müsse man immer abwägen. "Frau Schmude wusste das extrem gut."

Wacker leitet die Pestalozzi-Schule in Edingen. Gemeinsam mit Angelika Engelhardt von der Graf-von-Oberndorff-Schule in Neckarhausen hat sie im Januar bei der Gemeinde beantragt, einen Schulsoziarbeiter anzustellen. Denn Schmude fehlt. Wackers Antrag liest sich wie eine Mahnung. An der Pestalozzi-Schule werden 264 Kinder in zwölf Klassen unterrichtet, die Hälfte davon sind Ganztagsklassen. Ein Drittel der Schüler hat Migrationshintergrund, pro Klasse gibt es etwa zwei Schüler, die Erziehungshilfe dringend benötigen. "Es gibt Kinder, die gewalttätig werden, sie sind übersensibel, emotional schwach und ohne Selbstbewusstsein." Fühlen sie sich ausgeschlossen oder bedrängt, spucken sie, sie klauen, sie schlagen.

Der Kreistag hat 2013 beschlossen, die Schulsozialarbeit zu fördern. Das bedeutet, dass ein Drittel der Kosten übernommen wird. Bei einer Vollzeitstelle sind das 16.700 Euro im Jahr. Ein weiteres Drittel trägt das Land, den Rest die Kommunen. Ziel der Förderung sei es, so heißt es in der Beschlussvorlage zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses, "die Finanzierung zu sichern und einen flächendeckenden Ausbau zu erreichen".

Laut der aktuellsten Zahlen gab es bis Mai 2017 im Kreisgebiet 50 Schulsozialarbeiter-Stellen in 30 Gemeinden für 121 Schulen. 33 Prozent davon waren Grundschulen, Gymnasien machten neun Prozent aus, Gemeinschaftsschulen acht Prozent. Wie gut ein Kind in der Schule ist, hängt oft davon ab, mit welchen Problemen es außerhalb konfrontiert ist. Wacker sagt: "Die Schulsozialarbeit lohnt sich langfristig gesamtgesellschaftlich." Sie hat es an der Hauptschule erlebt. Kinder, die sehr klug waren, schnitten im Zeugnis am schwächsten ab, weil es in der Familie nicht stimmte. Das Verhältnis zu Hause wird zur Erfolgsfrage.

In Neckarhausen ist die Welt noch sehr in Ordnung. Der Zusammenhalt in dem Ortsteil ist groß, das Vereinsleben stark. "Und doch merken wir, dass die Probleme auch hier angekommen sind", sagt Angelika Engelhardt. In der Graf-von-Oberndorff-Schule laufen Grundschüler mit ihren eckigen Ranzen die Treppenstufen hinauf. Ein Mädchen steht mit Bauchschmerzen im Sekretariat, die Mutter wird angerufen.

Doris Schmude hat hier nur ganz wenige Stunden gearbeitet, Schulleiterin Engelhardt hat sie erst im vergangenen Jahr angefordert. Wenn die Gemeinde einen Schulsozialarbeiter anstellt, wird er an der Graf-von-Oberndorff-Schule wohl nicht so stark gebraucht wie in Edingen. Wacker hätte an der Pestalozzi-Schule gerne eine Unterstützung an drei Tagen.

Doch auch in Neckarhausen gibt es Kinder, die ihre Gefühle nicht im Griff haben, die schnell frustrieren und dann schlagen oder treten. "Ich bin viel in Elterngesprächen", sagt Engelhardt, "ein Schulsozialarbeiter würde helfen, die Gemeinschaft friedlicher zu gestalten." Kinder, die ihre Gefühle nicht im Griff haben und schnell gewalttätig werden, sind kein neues Phänomen. "Die Frage ist nur, benennt man es?", sagt Wacker von der Pestalozzi-Schule.

Engelhardt an der Graf-von-Oberndorff-Schule hat beobachtet, dass es Veränderungen in der Erziehung gibt. "Eltern wollen ihre Kinder nicht mehr frustrieren lassen." Das fängt schon damit an, dass Mutter oder Vater ihren Nachwuchs beim Spielen nicht verlieren lassen. Erziehungsberatung, Elterngespräche, Einzel- und Gruppenarbeit mit Kindern. Das können Lehrer und Schulleiterinnen in Edingen und Neckarhausen nicht alleine stemmen, neben dem gewöhnlichen Unterricht. Müssen sie wohl auch bald nicht mehr.

Wackers und Engelhardts Appell war laut genug. Der Antrag auf Förderung einer Schulsozialarbeitstelle für das kommende Schuljahr gehe demnächst an Kreis und Land raus, sagt Hauptamtsleiterin Elke Hugo. Ob sich dann ein Mitarbeiter der Verwaltung darum kümmert, oder ob ein freier Träger beauftragt wird, entscheide sich, wenn die Bewilligung vorliege. Mindestens eine Halbtagsstelle soll besetzt werden.

Es wird sich zeigen, ob das genügt, die Probleme an den Grundschulen in den Griff zu bekommen. Zumindest wären es wesentlich mehr Stunden, als Doris Schmude zur Verfügung standen. Und Edingen-Neckarhausen wäre in einer der kommenden Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreises beim Tagesordnungspunkt "Schulsozialarbeit" keine Fußnote mehr.