Edingen-Neckarhausen. (nip) Deutliche Kritik an den Gemeindefinanzen und der Einnahmensituation übten im Pressegespräch Vertreter der SPD-Gemeinderatsfraktion und des SPD-Ortsvereins. "Wir sind uns alle einig, die Gemeinde braucht Geld. Für 2021 ist im Haushalt eine Gesamtverschuldung von 16 Millionen Euro ausgewiesen", betonte Zweiter Vorsitzender Patrick Hennrich. Das Problem: "Das Kommunalrechtsamt findet das nicht mehr lustig und hat sich bei uns mit einem blauen Brief gemeldet."

Fraktionsvorsitzender Thomas Zachler erklärte, mittelfristig drohe die Zwangsverwaltung. 2015 habe die Fraktion Bürgermeister Simon Michler nach seinem Amtsantritt gewarnt, dass die Kommune in ein "Finanzloch" falle. "Dort sind wir jetzt angekommen." Alle Vorschläge, beispielsweise die bauliche Erschließung des Edinger Mittelgewanns, zuletzt eine Minimalbebauung des Grundstücks in der Lilienstraße, seien an Widerständen gescheitert, der Gemeinderat teilweise vor Anwohnerbündnissen "eingeknickt".

Nun sei auch Edingen-Südwest (die Bebauung des ehemaligen Tennisgeländes, Anm. d. Red.) gescheitert, die wenigen Investoren zur Errichtung von 24 Wohnungen in vier Mehrfamilienhäusern abgesprungen. "Das ist wenig verwunderlich, wenn man sich die Preise anschaut", sagte Vorsitzender und Gemeinderat Michael Bangert.

2018 habe seine Fraktion bereits – niedrigst angesetzt und somit laut Planer Peter Fischer sogar zu "konservativ" – Preise für eine Wohnung von 100 Quadratmetern von 350.000 Euro ermittelt. Es gebe zwei Grundstücke im Gewann "Hundert Morgen", deren Quadratmeterpreis nicht weit weg von Hochpreisgegenden wie in Malibu sei, ergänzte Hennrich.

Zachler erinnerte daran, dass für "Edingen-Südwest" 2018 ein Kompromissvorschlag von 36 Wohnungen ermittelt worden sei. "Ich bin überzeugt, dafür bekommen wir einen Bauträger." Da würde er am liebsten wieder ansetzen und die Lilienstraße und Neckarhausen-Nord forcieren.

Kritik äußerten auch Tobias Hertel und Alexander Jakel am fehlenden Willen, sofort Einnahmen zu generieren, und an "Klientelpolitik". "Fakt ist, dass viele Gemeinderäte bei jeder popeligen Bürgergegenwehr einknicken, anstatt das Gemeinwohl im Blick zu behalten", meinte Tobias Hertel.

Hennrich bemängelte den Vorschlag der UBL-FPD/FWV, die Grundsteuer zu erhöhen, was lediglich Mehreinnahmen von jährlich 106.000 Euro bringe – zu wenig angesichts von 16 Millionen Euro Schulden. "Da bräuchten wir allein 151 Jahre, um das abzubauen, gleichzeitig hätten wir eine Mehrbelastung für die Bürger." Hertel ging auch mit Michler ins Gericht.

Dieser habe alles "als halb so wild dargestellt". Er frage sich, ob Michler bei den Investoren für Edingen-Südwest nachgefragt habe, ob die Kommune beim Angebot nachbessern könne. "Es gibt keine Informationen, keinen Tätigkeitsbericht."

Anfragen von Fraktionen würden nicht beantwortet, beim Wohngebiet "Neckarhausen-Nord" würden keine Gespräche mit den betroffenen Vereinen stattfinden. Stattdessen finde sich im Haushalt ein Erlös von 12 Millionen Euro, dem gar keine Entschädigungen gegenübergestellt wären.

Zachler und Jakel schlagen vor, einen externen Experten auf den Haushalt anzusetzen. Auch, um in die Zukunft zu denken. "Wir müssen kurzfristig Grundstücke verkaufen, um liquide zu bleiben – natürlich kann das nicht das Allheilmittel sein", so Jakel. "Wir müssen dafür kämpfen, dass Edingen-Südwest in vernünftiger Größe kommt", betonte Bangert. Bauliche Entwicklungsmöglichkeiten sehe er im "Kappeseck". Angesichts der derzeitigen Situation sei realistisch gesehen auch das Hilfeleistungszentrum für die Feuerwehr nicht finanzierbar.