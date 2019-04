Von Axel Sturm

Ladenburg. Nach dem Sommertagszug, der sich am Sonntag bunt und kreativ durch die Altstadtgassen geschlängelt hatte, atmete Organisationschef Werner Molitor vom Heimatbund erst einmal tief durch. Alle 33 Gruppen der örtlichen Vereine, Schulen und Institutionen erreichten "ohne Verluste" die Festwiese, wo alle Teilnehmer eine Sommertags-Brezel überreicht bekamen. "In diesem Jahr hat alles gepasst. Die Teilnehmer zeigten sich von ihrer kreativsten Seite. Es hat einfach Spaß gemacht", meinte das Vorstandsmitglied im Heimatbund.

Der Geschichtsverein organisiert seit 1952 immer am Sonntag Laetare die beliebte Veranstaltung. An diesem Traditionstermin soll auch zukünftig festgehalten werden. Die erste Zugnummer ist stets für die Brezelträger des Heimatbundes reserviert, die sich in den Stadtfarben Ladenburgs gekleidet hatten. Auch die Fahnen in der Altstadt erstrahlten in Blau-Weiß. Die Kinder von St. Johannes flogen als Schmetterlinge verkleidet dem Frühling entgegen. Auch die kleinen Marienkäfer des St.-Joseph-Kindergarten starteten am Frühlingsanfang erste Flugversuche.

Motiviert waren auch die "Wilden Kerle" des Günther’schen Kindergartens die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, den Winter zu vertreiben. Lustig hörte sich das Froschkonzert an, das die kleinen Frösche des Anne-Frank-Kindergarten veranstalteten. Die Kindertagesstätte "Bärenstarke Kinder" schlüpften in Mäusekostüme, die von einigen Nachwuchsköchen über das Straßenpflaster gejagt wurden. Mit dabei waren auch die Kinder der "KinderLadenBurg". Die Kindertagesstätte "Römernest" schickte eine Hundertschaft Gartenzwerge auf die Straßen, die gute Laune versprühte. Gut gelaunt waren auch die Frühlingskinder von "Pfiffikus", und die Kinder der "AWO-Kindervilla" schwammen dem Frühling entgegen.

In den letzten Jahren machten sich immer weniger Teilnehmer die Mühe, einen Motivwagen zu schmücken. Diesmal fuhren aber sogar acht Motivwagen mit, was der Heimatbund als Veranstalter erfreut zur Kenntnis nahm. Die Baumschule Huben schickte zwei Pferdegespanne ins Frühlingsrennen. Dabei genossen die schönen Ponys sichtlich die Aufmerksamkeit, und auch die Kutscher erhielten viel Applaus. Schließlich ist alles andere als einfach, eine Kutsche über das Kopfsteinpflaster zu manövrieren.

Ein Stammgast beim Sommertagszug ist der Obst- und Gartenbauverein, der einen Frühlingswagen mit blühenden Pflanzen und Sträuchern durch die Altstadtgassen fuhr. Der größte Ladenburger Sportverein, die LSV, präsentierte sich als Mehrspartenverein. In diesem Jahr waren die Handballer an der Reihe, die Handball als eine generationenübergreifende Sportart vorstellten. Und die Kleingärtner freuten sich auf die bald beginnende Saison. Fröhlich ging es ebenfalls auf dem Sängerwagen des Liederkranzes zu, dessen Mitglieder unter anderem die altbekannten Sommertagslieder mitsangen. Der Kaninchen- und Geflügelzuchtverein holte seine tierischen Freunde aus den Ställen. Mit dabei war auch die Kolpingfamilie, die sich als fröhliche Gärtner präsentierten.

Auch für die Grundschulen ist die Teilnahme am Sommertagszug eine willkommene Abwechslung. Die Astrid-Lindgren-Schule in der Weststadt begrüßt den Frühling traditionsgemäß mit den typischen Ladenburger Sommertagsstecken. Früher wurden Weidenstäbe geschnitten und mit buntem Krepp umwickelt. Auch eine Sommertagsbrezel und ein Ei als Zeichen der Fruchtbarkeit durften am Stecken nicht fehlen.

"Tierisch gut" war nicht zuletzt die Idee der Dalberg-Grundschule, die "Wetterschafe" auf die Gassen schickte, um dem Frühling entgegenzublöken. Hübsche Motive zeigten auch die Romans-Baseballer und die Nostalgie-Tanzgruppe des TC Blau-Silber. Die Römerdrachen des FV03 bewiesen, dass Drachenboote auch altstadtpflastertauglich sind.

Heimatbund-Vorsitzende Carola Schuhmann bedankte sich auch bei den Musikkapellen. Dabei waren die Ladenburger Stadtkapelle, der Fanfarenzug Hambrücken, der Musikverein Neckarhausen, die Kapelle Ober-Abtsteinach und die Leutershausener Kapelle AM.

Wehmut kam bei vielen Kindern auf, als dem Schneemann auf der Festwiese endgültig der Garaus gemacht wurde. Einigen Kindern rollten sogar ein paar Tränchen über die Wangen, als sie den brennenden Schneemann sahen, den auch die Sicherheitskräfte von Polizei, Feuerwehr und der Johanniter-Unfallhilfe nicht mehr retten konnten.