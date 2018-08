Von Frederick Mersi

Weinheim. Toni Eichhorn ist gerade auf dem Sprung: "Ich muss die Maschine anlassen, damit ich rechtzeitig zur nächsten Flugshow komme." Der Lufthansa-Kapitän fliegt auch in seiner Freizeit leidenschaftlich gern und springt an Wochenenden manchmal sogar von einer Flugshow zur nächsten. So wie am Sonntag, 2. September: Dann macht sich Eichhorn mit seiner T-28B von Elz nahe dem hessischen Limburg auf zum Sommerfest des Luftsportvereins (LSV) Weinheim.

Eichhorns knapp zehn Minuten langer Auftritt wird auf dem Flugplatz der Höhepunkt des Festwochenendes. Wenn Eichhorn darüber spricht, lässt er seinen Flug recht unspektakulär klingen: "Ich mache nichts Besonderes, nur militärische Standard-Manöver wie Loopings oder Trudeln."

Fragt man bei Alfred Gai vom LSV nach, klingt das deutlich enthusiastischer: "Der macht ein tolles Programm, er malt Kunstwerke an den Himmel." 1425 Pferdestärken bringen die rund drei Tonnen schwere Maschine in die Luft, für Weinheimer Verhältnisse ein Schwergewicht.

Hintergrund Das Gelände des Luftsportvereins Weinheim liegt westlich der A5 und nördlich der A659. Von dort kommend fahren Besucher zunächst in Richtung Weinheimer Innenstadt und biegen dann nach der Abzweigung zur Westtangente an der großen Kreuzung mit den Tankstellen auf beiden Seiten der Mannheimer Straße links in die Händelstraße ein. Nach etwa 500 Metern biegen Autofahrer links in die Wormser Straße [+] Lesen Sie mehr Das Gelände des Luftsportvereins Weinheim liegt westlich der A5 und nördlich der A659. Von dort kommend fahren Besucher zunächst in Richtung Weinheimer Innenstadt und biegen dann nach der Abzweigung zur Westtangente an der großen Kreuzung mit den Tankstellen auf beiden Seiten der Mannheimer Straße links in die Händelstraße ein. Nach etwa 500 Metern biegen Autofahrer links in die Wormser Straße ein und folgen ihr dann in Richtung Westen. Die Straße wird zum Brunnweg und überquert die A5. Nach einem weiteren Kilometer kommen die Besucher zum Gelände des Luftsportvereins. Dort stehen laut Verein an den Festtagen ausreichend kostenlose Parkplätze für Besucher zur Verfügung. Die Anfahrt vom Autobahnkreuz Weinheim dauert etwa eine Viertelstunde. fjm

"Unser Segelflugplatz ist nur für Maschinen bis drei Tonnen ausgelegt", erklärt Gai, der zusammen mit Nicole Allendorf-Ostwald beim LSV für das Programm des Sommerfests zuständig ist. Deshalb fragte auch das Regierungspräsidium Stuttgart im Vorfeld noch einmal kritisch nach, ob Eichhorn mit seiner Maschine überhaupt landen darf.

Nun ist das Programm in Gänze von den Behörden abgesegnet, und Luftsportfans dürfen sich auf eine beeindruckende Vorführung mit Geschwindigkeiten von bis zu 550 Kilometern pro Stunde freuen. Die genaue Uhrzeit für Eichhorns Flug steht noch nicht fest, er selbst geht davon aus, am Sonntag zwischen 14 und 14.30 Uhr in Weinheim zu landen - und sich innerhalb weniger Minuten wieder auf den Weg in die Lüfte zu machen.

In den Jahren zuvor waren zuletzt zweimal die "Royal Jordanian Falcons" in der Zweiburgenstadt zu Gast - eine Seltenheit, da die fliegenden Botschafter des Königreichs Jordanien eigentlich nicht mehrfach hintereinander den gleichen Flugplatz ansteuern. "Dass das Team zweimal hintereinander in Weinheim war, ist eine absolute Ausnahme gewesen und der sehr engen, persönlichen Freundschaft zwischen dem Team und uns geschuldet", sagt Organisatorin Allendorf-Ostwald.

"Mittlerweile waren neun Vereinsmitglieder in Jordanien zu Besuch, und wir hatten auch schon privaten Gegenbesuch hier in Weinheim." Das Team der "Falcons" habe fest versprochen wiederzukommen, nur eben mit etwas Abstand.

Toni Eichhorn war mit seinem Vater Walter bereits vor vielen Jahren zu Gast in Weinheim. "Damals haben Vater und Sohn mit zwei T-6-Trainingsflugzeugen der US Airforce eine atemberaubende Show an den Himmel gezaubert", so Allendorf-Ostwald. Über ein Vereinsmitglied erfuhr die Organisatorin, dass Eichhorn inzwischen mit einem neuen Flugzeug auf Flugshows unterwegs ist.

"Ich selbst kenne Toni auch von mehreren Airshows", sagt sie. "Unter Fliegern gibt es immer ganz viele Verbindungen, man kennt sich." Also fragte Allendorf-Ostwald nach, Eichhorn sagte zu.

Doch er ist nur ein Teil des abwechslungsreichen Programms während des gesamten Wochenendes: Motorkunstflug mit einer Pitts und mit einer Yak 52, Segelkunstflug, Oldtimer, Fallschirmspringer, Hubschrauber und Starts mit der vereinseigenen "Olympia-Meise" sind geplant.

Besucher, die gerne selbst in die Luft gehen möchten, können das gesamte Wochenende über im Viertelstundentakt in einen Hubschrauber, mehrere Oldtimer des Flugwerks Mannheim, eine Broussard mit sieben Sitzen und acht viersitzige Motorflugzeuge steigen.

Los geht es am Samstag ab 12 Uhr, am Abend klingt das Programm mit einem illuminierten Dämmerungskunstflug und einem Profifeuerwerk aus. Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück und Blasmusik.

Für die kleinen Besucher gibt es eine Hüpfburg und ein Kinderkarussell. Auch für das leibliche Wohl wird an vielen Ständen auf dem Gelände des Flugplatzes dank über 200 Helfern bestens gesorgt. Der Eintritt ist frei.