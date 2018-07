Unter dem Motto „Singen – Tanzen – Feiern“ ging es hier am Freitagabend rund. Bei Einbruch der Dunkelheit gab es dann auch noch ein beschwingtes Udo-Jürgens-Medley vom Gastgeber, dem MGV 1884. Foto: Dorn

Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Noch vor 40 Jahren war das Lied ein kleiner Skandal. Reife Frau über 30 verführt 16-Jährigen. Heute ist Peter Maffays "Und es war Sommer" Kult. Wenn es jetzt durch die schwülen Lüfte klingt, werden Erinnerungen an alte "Hitparade"-Zeiten wach. An Schlaghosen, ausladende Hemdkragen, Blumen im Haar und Föhnfrisur.

Perfekter Stoff für eine "Ü40-Party" auf dem Rathausplatz, zu der am Freitagabend der MGV 1884 Leutershausen eingeladen hatte. 40 musste man allerdings schon sein und auch ein spezieller Freund von Schlagermusik, dann war dieser Abend wirklich ein Fest.

Denn mit den Ladenburger Altstadtmusikanten holte man sich die Schlager-Combo schlechthin auf die Bühne. Gute vier Stunden lang spielten Andreas Lange, Wolfgang Schmitt, Jörg Boguslawski und Markus Hautzinger in Zylinder, weißem Hemd und schwarzer Weste launig gegen die Gluthitze an. Und da haben sie wirklich tief reingegriffen in die Schlagerkiste und selbst echte Kamellen von Roland Kaiser bis Axel Fischer wieder ausgegraben.

Dabei ist neben "Santa Maria" oder "Joana" aber auch mal "was Kaltes" wie der bayrische Après-Ski-Dudler "Schifoan". Und selbst vor Mickie Krauses Ballermann-Hit "Schatzi, schenk mir ein Foto" machen sie keinen Halt. Ins schier endlose Repertoire der Altstadtmusikanten passt jegliches "Schalalalala", das gemeinhin zum Mitgrölen, Schunkeln und Tanzen geeignet ist, was ihnen denn auch den wahrlich verdienten Ruf einer Stimmungsband eingebracht hat.

"Schöne Maid, hast Du heut für mich Zeit?", erklingt es da auch schon wieder - und das Motto des Abends "Singen - Tanzen - Feiern" bricht sich allmählich seine Bahn. Und schön haben sie es gemacht, die Gastgeber. Schon am frühen Morgen wurde eifrig aufgebaut auf dem Rathausplatz. Der präsentierte sich dann abends als richtig ansprechender Party-Hof mit gemütlichen Tischreihen unter dem Sonnenschirm.

Auf den Stehtischen am Rande flackerten die Windlichter, und im Schatten des großen Kastanienbaums mit Blick auf die beiden Kirchen ließ es sich auch bei gefühlten 40 Grad wunderbar aushalten. Zur Kühlung trugen zudem ein Guinness vom Fass oder eine erfrischende Weinschorle bei. Besondere Hochachtung verdient hatte an dem heißen Abend aber die Mannschaft am noch heißeren Grill, die unermüdlich die leckeren Bratwürste wendete.

Bei Einbruch der Dunkelheit gesellten sich dann auch die Gastgeber des MGV mit einem Auftritt dazu. Ein beschwingtes Udo-Jürgens-Medley gaben die Sänger rund um ihren Vorsitzenden Harald Brand zum Besten mit Klassikern wie "Griechischer Wein" oder "Aber bitte mit Sahne". Und eines war unverkennbar: Der Spaß am gemeinsamen Auftritt mit den Altstadtmusikanten war gegenseitig.

Entsprechend war auch die Stimmung am Rathaus-Platz prächtig - und je später die Stunde, desto ausgelassener feierte man die alten Lieder, die Sonne und die Reben. Ob Chianti, griechischer Wein oder irisches Guinness spielte irgendwann keine wirkliche Rolle mehr - Hauptsache, die Party läuft.

Und da darf der MGV sicher zufrieden sein, der sich mit derlei Events natürlich auch eifrig bemüht, neue Mitsänger zu werben. Nicht umsonst müssen auch die bekanntesten Zugpferde des MGV, Klaus Erdmann, Johannes Teutsch oder Matthias Stangl an die Sängerfront.

Info: Wer jetzt Lust aufs Mitsingen bekommen hat, ist ab 4. September eingeladen zur Singstunde dienstags ab 20 Uhr im Gasthaus "Zum Löwen".