Stimmung in der Stadthalle: Die "Blüten"-Kadettengarde marschiert in den Festsaal ein, wo das Publikum im Sommer-Look erschienen ist. Angesichts des kalten Februarwetters ist zu hoffen, dass die Gäste dicke Mäntel für die Heimfahrt bereitliegen hatten. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. "Aloha Woinem!" und "Blüten Ahoi!" Das neue Konzept, vermehrt auch die Jugend wieder für die Fasnacht zu begeistern, scheint aufzugehen. Mit einer der musikalisch wie tänzerisch und in ihren Büttenbeiträgen rasantesten Fastnachtssitzungen der letzten Jahre startete die Weinheimer Karnevalsgesellschaft am Wochenende in den Endspurt der nur noch bis zum 13. Februar währenden närrischen Tage.

"Palmen, Strand und Meer": So lautete das Motto unter der Regentschaft von Blütenprinzessin Svenja I., das die originell kostümierten Pauschalurlauber in der Stadthalle von der ersten Minute an begeisterte. "All inclusive" tummelten sich auf der Insel der Narretei vor der Haifisch-Poolbar unter der souveränen Reiseleitung von Moderator Sven Schneider und den von den "Ronnys" musikalisch in Bewegung gehaltenen Besuchern neben "Koi Piranhas" und Baywatch-Schönheiten jede Menge weiterer gut gelaunter "Aquateure".

"Ice Ice Baby": Als Eisbrecher fungierte in bewährter Weise die "Kadettengarde", die im weiteren Verlauf des Abends durch "Hofgarde" und "Blütengarde" weiteren Augenschmaus bot. Dass bei zuviel "Koi Piranha"-Genuss unter südlicher Sonne mancher Sonnenstich nicht ausbleibt, zeigte als "Pfälzer Knallkopp" Marcel Pressler.

Seine Ehefrau, "Claire, geborene Grube", hatte er wohlweislich zuhausegelassen, um seinen Alltagskummer einmal so richtig zu ertränken. Mit dem Ergebnis: "Auch wenn ich noch eine Woche Wasser trinken würde: Es wäre immer noch Schorle."

Als Animateur an der Gitarre ist Mudderschbrooch-Barde Torsten Fetzner ein Garant für Zugabe-Rufe "Handkäs, Brotworschd und Äppelwoi" sowie zur Abwechslung "Pommes mit Worschdsalad" hatte Weinheims Erster Bürgermeister unter anderem auf seinem Strandhandtuch zum Picknicken ausgebreitet.

"Bei uns ist alles in Labudda": Mit Christiane Bylitza, Felicitas Naziri und Helga Eibel stellte sich "Just zum richtigen Zeitpunkt" ein "flotter Dreier" in der Großen Kreisstadt "Hoinem" als Konkurrenz von "Stella Nova" um die Nachfolge von OB Heiner Bernhard vor. Erste angekündigte Amtshandlung von "Prinz", "Bauer" und "Jungfrau" : der Bau einer "nicht gepflästerten" und baumlosen "Hoiner-Allee", "ganz authentisch und so kahl" wie der scheidende Amtsinhaber.

Auch Männerballett kann sexy sein. Den absoluten Höhepunkt des Abends gab es vor der Pause mit den vom Karnevalsverein Herxheimer Wind ausgeliehenen mehrfachen badisch-pfälzischen und rheinland-westfälischen Landesmeistern, den "Windboys". Was diese Truppe in ihrer atemberaubenden Achterbahnfahrt an Akrobatik und Showelementen unter der Leitung von Carina Föhlinger zeigte, war nicht nur der Damenwelt Standing Ovations wert.

"Malle ist nur einmal im Jahr": Für nicht weniger Furore sorgte die Playback-"Ballermann-Battle" der Blüten-Aktiven. Pointenstark in diesem Jahr gleichfalls "Musikprofessor" Werner Beidinger. "Tausendmal sondiert und nix passiert": Ob sein "ausgelinderter" Abgesang auf Jamaika und die SPD auf Abschiedstournee, sein "See you later, my Rollator" oder mit Blick auf um sich greifendes "Senioren-ADHS": "’s is wie’s is und s’ werd wie’s werd."

Das nächste Stimmungshoch "bis über die Wolken" war mit den "Pfälzer Schalmeien" im Anflug. Wobei die Stadthalle erstmals auch unter einem "Querschunkeln" erbebte.

Weniger gut kam dagegen der "Mann aus dem Allgäu" an. Was der jüngere Bruder des "Alm Ötzi", "Tal Ötzi" Peter Lingenfelder, bis zur stimmlichen Erschöpfung umgehend wieder wettmachte.

Finale, Hulapalu und Splish Splash: Die letzte Rakete zündete unter dem Funkeln Hunderter "Neon-Knicklichter" im Publikum die von "Bademeister Paul" alias Uwe Kohl DLRG-"best"-getesteten und gleichfalls "under fire" stehende Showtanzgruppe der Blüten.

Fazit: Ein Kompliment an die innovative Vorstandschaft und ein "Weiter so Blüten!" Dieser alltours-all-inklusive-Spaß-Trip hat sich für die Aktiven auf und hinter der Bühne wie die Reisegesellschaft im Saal gelohnt.