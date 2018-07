Hirschberg-Leutershausen. (wabra) Seit Jahrzehnten gehört die gezielte Jugendförderung zur hervorragenden Leistungsbilanz der Sportgemeinde Leutershausen. Dies betrifft nicht nur den Bereich Handball, sondern auch den Breitensport wie Leichtathletik, Geräteturnen und Judo. Die große Bandbreite der Disziplinen und Sportarten, die kontinuierlich ausgebaut wird, ist typisch für die SG Leutershausen.

Das Sportkonzept ist schlüssig und erfolgreich, denn unzählige Übungsleiter und Trainer in den verschiedensten Sparten sorgen dafür, dass Jugendliche bei ihrer sportlichen Betätigung gefördert und unterstützt werden. Einmal im Jahr wird beim Verein Bilanz gezogen, um Meisterschaften und Leistungen der Jugend zu würdigen. Melanie Hofmann vom Jugendteam der SGL begrüßte auf dem Vorplatz des Hirschberger Rathauses Bürgermeister-Stellvertreter Christian Würz, den SGL-Vorsitzenden Rüdiger Kanzler und eine große Schar der Vereinsjugend zur Meisterschaftsfeier 2018.

Die ausgezeichneten Nachwuchsathleten: Bereich Leichtathletik: Alicia Koßmann (Erfolge bei Langstreckenläufen). Bereich Judo: Pia Hofmann (Mentorenausbildung und und Schneemannturnier 2017) sowie Roman Arnold (Badenliga 2018). Bereich Geräteturnen: Heidi Hofmann und Alina Rell (abgelegte Kampfrichter- Ausbildung). Bereich Handball: Badischer Meister wurde die männliche B 1- Jugend und steigt somit in die Badische Oberliga auf: Niklas Blösch, Nick Gellert, Nick Haas, Paul Heidsieck, Laurenz Keil, Philipp Kirschner, Veit Schlafmann, Tobias Schlechter, Felix Schubert, Mika Schüler, Kevin Schuranski, Mika Schuranski, Tom Stephan, Jan Trautmann, Lars Wilkening und Tom Gauweiler Landesliga 3. Platz männliche B 2- Jugend: Felix Abt, Samuel Bechtold, Niklas Blösch, Luca Diedrich, Luca Kahrmann, Laurenz Keil, Paul Lehmann, Willi Rutz, Veit Schlafmann, Felix Schubert, Mika Schüler, Jan Trautmann und Timon Ulbrich. Vize Kreismeister D-Jugend: Tom Trösch, Davis Bibiqaj, Benedict Grössl Lars Thiele, Lukas Bach, Patrick Lumma, Jakob Thiede, Tile Schlafmann, Philipp Haag, Dario Lang, Jesper Ewald und Nils Meister. Handball Trainer: Uwe Gellert, Roger Grössl, Marlon Liertz, Martin Kemmet, Lutz Schlafmann und Susanne Grössl. Vom Ministerium für Kultus-Jugend-Sport erhielten als besondere Auszeichnung ihre Qualipässe: Heidi Hofmann, Pia Hofmann, Franziska Mayr und Sophie Weil. wabra

Würz übermittelte die Grüße von Bürgermeister Manuel Just, dem Gemeinderat und der Verwaltung. Das besondere Engagement der Jugend als Bindeglied zu den Abteilungen im Hauptverein dürfe man zu Recht loben und würdigen. Die erzielten Erfolge untermauerten einmal mehr die erfolgreiche Jugendarbeit bei der SG Leutershausen.

Für alle errungenen Meisterschaften und die erfolgreiche Teilnahme an einzelnen Leistungswettbewerben und Lehrgängen übermittelte er die Glückwünsche der Gemeinde Hirschberg.

Jürgen Geweniger, Abteilungsleiter Leichtathletik bei der SG Leutershausen, zeichnete die Läuferin Alicia Koßmann aus. Im Jahr 2017 belegte sie bei der RNK-Meisterschaft in St. Leon-Rot den ersten Platz und den zweiten Platz bei den Badischen Meisterschaften in Walldorf. Herausragend seien jeweils die ersten Meisterplätze in Walldorf über 3000 Meter Langstrecke sowie bei den Regionalmeisterschaften über 1500 Meter in Walldorf und Mannheim. Alicia Koßmann sei eine zielstrebige Läuferin, die in ihrem Vater einen hervorragenden Trainer, Betreuer und Fahrer habe. Geweniger übermittelte den Dank der SG Leutershausen und gratulierte anerkennend zu dieser sehr erfolgreichen Saison.

Für den neuen SGL-Vorsitzenden Rüdiger Kanzler war es eine besondere Freude und zugleich eine Premiere, diese Ehrungen mit Melanie Hofmann durchführen zu können. "Mit Kraft, Leidenschaft und Ausdauer haben sich die Jugendlichen im Sinne der Sportgemeinde Leutershausen eingesetzt", sagte Kanzler. Erfolgreich seien die Farben der SGL in der Region und im Land vertreten worden. Trotz Anforderungen in Schule, Betrieb und im privaten Bereich, die ständig zunehmen würden, seien diese Erfolge erzielt worden.

Die Jugendarbeit und Nachwuchsförderung werde auch in Zukunft ihren besonderen Stellenwert bei der SG Leutershausen haben. "Habt weiterhin viel Spaß und Freude bei euren gewählten Sportarten", rief er den anwesenden Jugendlichen zu.

Kanzler beglückwünschte die jungen Sportler - verbunden mit seiner Anerkennung für die ausgezeichneten Leistungen und dem Dank an alle Trainer und Betreuer - für ihre tolle Arbeit. Dies gelte auch für die vielen engagierten Eltern. Alle geehrten Sportler erhielten eine Urkunde sowie eine Medaille. Abschließend waren alle Sportler zu einem kleinen Picknick mit alkoholfreien Getränken eingeladen.