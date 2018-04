Schon das abendländische Instrumentarium, dessen sich das Quartett "La Rosa Enflorece" am Sonntag in der Ehemaligen Synagoge bediente, ließ erahnen, dass dieses Konzert etwas Besonderes werden würde - und so war es auch. Foto: Dorn

Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Die Kulisse eines warmen Frühsommerabends hätte passender nicht sein können für eine "musikalische Reise rund ums Mittelmeer". Vielleicht war es auch der Name des Ensembles "La Rosa Enflorece" ("Die erblühende Rose") oder dessen Programm, die traditionellen Lieder sephardischer Juden, die am Sonntagabend für fast volles Haus in der Alten Synagoge sorgten.

Zudem war es kein alltägliches Musikerlebnis, das der Arbeitskreis Ehemalige Synagoge den Besuchern ermöglichte. Schon das abendländische Instrumentarium aus verschiedenen Blockflöten, Barockvioline und Theorbe (eine historische Langhalslaute) ließ Besonderes erwarten.

Verschrieben haben sich die vier Musiker von "La Rosa Enflorece" der Musik der "Sephardim", der sephardischen Juden. Bis zu ihrer Vertreibung aus Spanien im 15. Jahrhundert lebten sie auf der iberischen Halbinsel und siedelten sich dann im gesamten Mittelmeerraum an. Mit sich brachten sie ihre wunderschönen Lieder, die sie mit den typischen Musikstilen ihrer neuen Heimat bereicherten. Insbesondere in der Türkei wurden viele der Vertriebenen wieder heimisch. Und so mischten sich unter anderem viele orientalische Elemente in die traditionellen Lieder, von denen es bald viele verschiedene Fassungen in unterschiedlichen Sprachen gab.

Erste Station der mediterranen Reise waren Frankreich und der Renaissance-Schlager "Sonata quinta sopra un’ Aria Francese" des jüdischen Komponisten Salomone Rossi. Dessen reiches kompositorisches Erbe kam an diesem Abend besonders zum Klingen, lieferte es doch mehrere instrumentale Ersatzstücke für die eigentlich gesungenen Lieder, die wegen Stimmproblemen von Sopranistin Almut-Maie Fingerle diesmal leider entfallen mussten.

Umso mehr zur Geltung kamen die meist eigenen Arrangements traditioneller sephardischer Weisen. Aus einem breiten Fundus verschiedener Blockflöten bediente sich Flötistin Almut Werner bei den musikalischen Geschichten, die jene sephardischen Weisen erzählen.

"Como la rosa en la güerta" ("Wie eine Rose im Garten") ist eine Totenklage an eine verstorbene Tochter. Andere Lieder erzählen von der Entdeckung fremder Länder, von Reisen in die neue Welt zu den Indianern, die im "Rondeau der großen Friedenspfeife" von Jean-Philippe Rameau münden. Ein breites Thema sind Liebeslieder und Romanzen wie das türkische "Esmerim", das von dem goldbraunen Teint einer schönen Frau erzählt. Stark von orientalischer Musik und Ornamentik geprägt ist auch "Ya viene el Cativo", das von einem jungen Mann handelt, der sich im Harem eine Frau auswählen möchte und genau dort seine vermisste Schwester findet.

Für einen herrlichen Dialog der Instrumente sorgt die "Sonata in Dialogo" von Rossi. Geiger Daniel Spektor und Theorbenspieler Johannes Vogt kämpfen lange ums letzte Wort, nur um am Ende doch von Flötistin Almut Werner überstimmt zu werden. "Ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass die Frau die Oberhand behält", erläutert Werner denn auch schmunzelnd den Hintergrund jenes musikalischen Gesprächs zwischen einem Mann und einer Frau.

Weiter geht es nach Italien und zu "Adio querida" ("Adieu, meine Teure"). Fachleute sollen angeblich streiten, was wohl zuerst entstanden ist: Verdis Arie "Addio del passato" aus der Oper "La Traviata" oder dieses sephardische Lied. "Wir vermuten ja, dass Verdi es geklaut hat", meinen die Musiker. Aber genau wissen sie es natürlich nicht. Und weiter geht die Reise zwischen den Kulturen mit all ihren bunten spanischen, armenischen, arabischen, türkischen und italienischen Anklängen.